« Appel à témoins » : au programme ce soir l’affaire Suzanne Bourlier (lundi 7 juin 2021)

« Appel à témoins », le nouveau magazine de M6 débarque ce soir lundi 7 juin 2021 sur M6 et en replay sur 6PLAY. Une émission diffusée en direct !



« Appel à témoins » : en quelques lignes

Parce que depuis des années l’un de leurs proches a disparu et qu’ils n’ont toujours aucune nouvelle… Parce que leur fils, leur fille ou leur mari a été tué et qu’ils ne savent toujours pas qui est le meurtrier… ces familles veulent savoir et aider à relancer des enquêtes aujourd’hui au point mort.

Pour la première fois en France, police, gendarmerie et chancellerie se retrouvent ensemble sur un plateau de télévision pour relancer des affaires non-élucidées. M6, en collaboration avec les ministères de l’Intérieur et de la Justice, se mobilise, afin d’aider ces familles en lançant des appels à témoins en direct.

Aux côtés de Julien Courbet, de Nathalie Renoux et des autorités, les familles de victimes viendront témoigner en plateau et parler de leur combat, de leurs espoirs mais aussi de leurs attentes de cet “Appel à témoins”. Des envoyés spéciaux seront également au plus près des lieux où se sont déroulées les affaires.



Chaque dossier traité à l’antenne donnera lieu à un rappel des faits en images (sans reconstitution). En plateau, enquêteurs, juges, experts et proches viendront nous expliquer quelles sont leurs attentes

Au programme ce soir, l’affaire Suzanne Bourlier

Pour ce premier numéro plusieurs affaires et/ou enquêtes seront bien sûr évoquées. Et notamment celle concernant Suzanne Bourlier disparue en juillet 2015. 72 ans au moment des faits cette « jeune » retraitée, très active, mordue de sport et véritable mamie gâteaux a disparu alors qu’elle était sortie se promener après avoir préparé des confitures maison Dernier lieu : son domicile à Lamotte Beuvron (Loir-et-Cher). Elle n’est jamais revenue.

Ce soir sa famille lancera en direct un appel à témoins…

« J’ai un mal fou à vivre sans elle »

Comme tous les jours, Suzanne Bourlier quitte son domicile pour aller se promener. Mais elle ne revient jamais. Sa famille lance un appel à témoins. 📺 #AppelATemoins, lundi à 21.05 en direct présenté par @NathalieRenoux & @courbet_julien pic.twitter.com/bJUFxcQcts — M6 (@M6) June 5, 2021

