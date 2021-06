Audiences TV prime 6 juin 2021 : « Les Tuche 3 » large leader (TF1) devant « Yao » (France 2)

4.8 ( 12 )



Audiences TV prime dimanche 6 juin 2021. Les Français ont plus que jamais envie de se changer les idées et de prendre une bonne dose d’humour. Et cela s’est vérifié avec les chiffres de l’audience de cette soirée de dimanche.



Sans surprise aucune le film « Les Tuche 3 » écrase la concurrence. Hier soir les ambitions présidentielles de Jeff Tuche ont convaincu 5.77 millions de Français soit 26.8 % du public présent devant son poste de télévision.

Carton plein sur les cibles commerciales avec notamment 37.3% de pda auprès des femmes de moins de 50 ans responsables des achats.



#Audiences @TF1 📌 #LesTuche3 largement leader hier soir avec 5.8M de tvsp. Puissant sur cibles avec :

✅ 37% de pda FRDA-50a

✅ 38% de pda 25-49a

✅ 55% de pda 15-24a Dimanche prochain : Bridget Jones Baby pic.twitter.com/2qHBQwUyax — TF1 Pro (@TF1Pro) June 7, 2021

Audiences TV prime dimanche 6 juin 2021 : les autres chaînes

On retrouve ensuite France 2 avec le très beau film porté par Omar Sy « YAO ». Diffusé pour la première fois en clair il a réuni 3.08 millions de personnes soit 14.2 % de ceux qui avaient choisi de passer leur soirée devant leur petit écran.

On s’attendait à un carton et c’est un « petit » flop pour M6. Consacré aux joueurs de l’équipe de France de football, le magazine « Zone Interdite » n’a suscité l’adhésion que de 1.76 million de footeux, soit 8.6% des téléspectateurs.

« Agatha Raisin » menait l’enquête sur France 3. Le premier épisode a pu compter sur 1.68 million de fidèles et 7.7% de part de marché.

Sur France 5 le documentaire inédit « Merguez, chipolatas : à vos grills et périls » a fait saliver 950.000 amateurs de grillades soit 4.3% des téléspectateurs.

