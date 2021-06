« Le doute » du 7 juin 2021 : ce soir les 3 premiers épisodes de la saison 1

4.7 ( 12 )

« Le doute » du 7 juin 2021. C’est ce soir que France 2 lance la saison 1 de la nouvelle série britannique « Le doute » réalisée par Vanessa Cawill et David Evans. Au programme de cette première soirée pas moins de 3 épisodes à la suite.



« Le doute » c’est quoi ?

« Le Doute » raconte l’histoire d’une femme très riche qui tombe amoureuse d’un homme beaucoup plus jeune, et les conséquences que cette relation va avoir sur sa famille, à l’équilibre déjà fragile.

Mère avant tout, puis épouse, et enfin femme, Julia, 60 ans, a fait passer les besoins des autres avant les siens durant toute sa vie. Lorsqu’elle rencontre Benjamin, un rédacteur d’une trentaine d’années au charme énigmatique, elle se laisse aller à rêver d’un nouveau bonheur. Mais ce faisant, elle déchaîne l’hostilité de ses proches et réveille des secrets du passé qui vont avoir des effets dévastateurs des deux côtés. Et laisser naître un doute omniprésent : cet amour est-il vraiment possible ? Ou le jeune Benjamin n’en veut-il qu’à l’argent de Julia, comme le pense sa famille ?

Casting

Julia ORMOND (Julia Day), Ben BARNES (Benjamin Greene), Alex JENNINGS (Edward Day), Nikki AMUKA-BIRD (Marsha), Sebastian ARMESTO (Patrick Day), Jemima ROOPER (Della Day), Archie RENAUX (Leo Day), Julia McKENZIE (Hazel Day).



« Le doute » du 7 juin 2021 : les 3 premiers épisodes

Episode 1 – Son fils

Julia fête ses soixante ans. Ses trois enfants, Patrick, Della et Leo lui ayant fait faux bond, elle décide de passer la journée dans les musées de Londres. Elle y fait la connaissance de Benjamin, un jeune homme sensible et charmant. Une histoire d’amour débute. Les enfants de Julia doutent de l’honnêteté de Benjamin, en particulier Patrick, l’aîné de la famille, avocat et père de famille en apparence accompli…

Episode 2 – Sa fille

Julia demande à Benjamin de lui présenter ses amis, mais la soirée finit en dispute. Ses enfants décident de mener leur enquête sur Benjamin et découvrent qu’il est menacé d’expulsion…

Episode 3 – Sa rivale

Marsha, l’amie et rivale de Julia, fait connaissance avec Benjamin. Patrick et Della tentent de convaincre leur mère que Benjamin cible de riches femmes âgées, photos à l’appui. Benjamin va devoir s’expliquer…

Ce soir sur France 2 et France.TV « Le doute » s’installe…

