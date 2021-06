« Bridget Jones Baby » ce soir sur TF1 (dimanche 13 juin 2021)

4.6 ( 14 )



« Bridget Jones Baby » de Sharon Maguire, avec Renée Zellweger, Colin Firth ou bien encore Patrick Dempsey… c’est ce soir sur TF1 ! Un film qui a déjà été diffusé sur la chaîne en 2019. Si vous ne l’avez pas vu ou que souhaitez le revoir, rendez-vous dès 21h05 sur la chaîne ou en streaming sur MYTF1, via sa fonction direct



« Bridget Jones Baby » : l’histoire

Alors qu’elle assiste à l’enterrement de Daniel Cleaver, décédé dans un crash d’avion, Bridget Jones (Renée Zellweger) croise Mark Darcy (Colin Firth) qui lui présente sa femme. Déstabilisée, elle décide d’aller à un festival de musique en plein air pour se changer les idées… et se réveille aux côtés de Jack (Patrick Dempsey) ! Quelques jours plus tard, elle croise à nouveau Mark Darcy. Il lui annonce qu’il va divorcer. Bridget ne résiste pas et se laisse séduire à nouveau. Plusieurs semaines après, elle s’aperçoit qu’elle est enceinte… Mais qui est le père ?

Quelle audience en rediffusion ?

Lors de sa première diffusion en clair, en mars 2019, le film avait convaincu 4.2 millions de téléspectateurs pour une part d’audience de 19.1% sur l’ensemble du public. Sans surprise il avait cartonné auprès du jeune et féminin avec 35 % de part de marché auprès des femmes de moins de 50 ans responsables des achats et 27% sur les 25-49 ans.



