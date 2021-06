« Bull » du vendredi 11 juin 2021 : vos deux épisodes inédits de ce soir sur M6 (saison 5)

5 ( 4 )



« Bull » du vendredi 11 juin 2021. Le Docteur Jason Bull et son équipe vous donnent rendez-vous ce soir sur M6 pour la suite de la saison 5 inédite de « Bull ». Rendez-vous dès 21h05 sur la chaîne en replay sur 6PLAY.



Au programme de votre soirée les épisodes « Vérité et réconciliation » et « La preuve du contraire ».

« Bull » du vendredi 11 juin 2021 : vos deux épisodes inédits de ce soir

Saison 5 – épisode 11 : Vérité et réconciliation

12 ans après avoir été condamné pour meurtre, Arthur Craddick obtient un réexamen de son procès. Bull y avait assisté à l’époque et, persuadé que la condamnation était due à un mauvais jury, avait décidé de créer la TAC suite à cette affaire.



Saison 5 – épisode 12 : La preuve du contraire

Léo, membre du groupe Black Lives Matter et fils d’Arthur Craddick, est poursuivi pour avoir tué un policier par vengeance. Bull et son équipe vont tout faire pour prouver son innocence.

Juste après

Juste après, M6 rediffusera 4 épisodes des saisons précédentes :

Saison 4 – épisode 3 : Une erreur à réparer

Saison 4 – épisode 4 : Pères et filles

Saison 2 – épisode 17 : Condamnée au silence

Saison 2 – épisode 18 : Nécessité fait loi

Audience en berne

On peut parler d’une audience en berne pour cette saison 5 « Bull ». La semaine dernière à peine 1.72 million de fidèles pour 7.5% de part de marché. Et avec le premier match de l’Euro 2020 de football ce soir, cela s’annonce plus compliqué encore. À moins que les anti-foot se portent sur M6.

« Bull » revient ce soir sur M6 et en replay 6PLAY.

