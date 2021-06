« Chernobyl » du jeudi 3 juin 2021 : ce soir c’est déjà l’heure du final

4.8 ( 6 )



« Chernobyl » du jeudi 3 juin 2021. Suite et déjà fin de la nouvelle mini-série évènement de M6 « Chernobyl ». Rendez-vous dès 21h05 sur M6 pour découvrir les trois derniers épisodes. Accès également en live, streaming vidéo et replay sur 6PLAY.



« Chernobyl » du jeudi 3 juin 2021 : ce soir l’heure du final

Saison 1 – épisode 3 : Que la terre s’ouvre !

Après l’explosion du réacteur n°4 dans la centrale nucléaire, la situation devient de plus en plus critique. Les autorités comprennent que cette catastrophe va changer le cours de l’histoire. Il faut sauver ce qui peut l’être et les secours vont devoir faire des choix radicaux…

Saison 1 – épisode 4 : Le bonheur de toute l’humanité

Valery Legasov et le vice-Premier ministre soviétique Boris Shcherbina cherchent des solutions pour enlever les débris radioactifs. Ulana Khomyuk se heurte à des obstacles gouvernementaux pour déterminer la vérité sur les causes de l’explosion…

Saison 1 – épisode 5 : Vichnaya Pamyat

Valery Legasov, Boris Shcherbina et Ulana Khomyuk prennent des risques pour révéler toute la vérité sur la catastrophe de Tchernobyl. Depuis l’explosion du réacteur n°4, le pouvoir politique a toujours minimisé les faits et surtout les conséquences de ce drame…



Demain, suite et fin de votre série #Chernobyl ☢️

📺 RDV à 21.05

Vers un nouveau succès d’audience ?

Beau succès d’audience la semaine dernière pour le lancement avec 3.70 millions de personnes, 18.5 % de part d’audience sur l’ensemble du public et une place de leader sur les femmes de moins de 50 ans responsables des achats avec 30% de pda sur cette cible si prisée des annonceurs.

GROS SUCCÈS pour le lancement de #Chernobyl 🏆@m6 est TRES LARGE LEADER auprès FRDA<50 et auprès des <50 ans

🏆Record 4+ depuis 5 ans pour un lancement de série US – 19% 4+

– 30% FRDA<50

– 29% < 50 ans

– 43% 25-34 ans

– 3,7 M telesp. en moyenne (pic 4,4M)

« Chernobyl » tire sa révérence ce soir sur M6 et en replay sur 6PLAY

