Un si grand soleil : Maurice veut venger sa fille, Johanna veut un bébé, ce qui vous attend jeudi 3 juin (épisode n°659 en avance)

Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre feuilleton de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient de le savoir, on peut déjà vous dire que dans l’épisode n°659 qui sera diffusé le jeudi 3 juin, Maurice, le père de Lila, veut venger sa fille.



En effet, alors que les deux agresseurs de Lila sont accusés d’homicide involontaire, ils ne risquent que 5 ans de prison ferme et Maurice est dévasté.

A LIRE AUSSI : Un si grand soleil spoilers : les résumés jusqu’au 18 juin 2021



Johanna promet de tout faire pour qu’ils prennent la peine maximale mais Maurice est très en colère. Il affirme à Maryline qu’il veut se venger et voir tous les témoins qui ne sont pas intervenus payer pour la mort de Lila ! Il va s’en prendre à Bernard Genton et le menace…



De son côté, Dylan ouvre les yeux d’Antonin. Il trouve injuste qu’il en veuille autant Anissa et dommage qu’il la perde. Antonin donne rendez-vous à Anissa et lui présente ses excuses, ils se réconcilient.

Quant à Arthur, il est toujours remonté contre Johanna et ne veut pas rentrer chez son père. Julien est triste et affirme à Elisabeth qui le laisse rester chez elle que jusqu’à la fin des épreuves du bac. Johanna veut partir mais Julien la retient… Et elle lui avoue qu’elle veut faire un bébé avec lui ! Julien est mal à l’aise et lui dit qu’il a besoin d’y réfléchir.

Rendez-vous jeudi 3 juin à 20h45 sur France 2 pour découvrir ce nouvel épisode inédit de « Un si grand soleil ».

A LIRE AUSSI : Interview exclu “Un si grand soleil”, Moïse Santamaria : “la relation entre Manu et Elsa est toxique”

