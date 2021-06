« Élections régionales et départementales »: résultats, estimations, réactions… ce soir sur TF1, France 2 et France 3

4.2 ( 5 )



« Élections régionales et départementales » 2021. Vous le savez probablement mais aujourd’hui se jouent une partie de l’avenir de nos territoires. En ce dimanche 21 juin 2021, 1er tour des élections régionales, départementales et territoriales. Résultats, estimations, analyses, voici le menu de votre soirée télé sur les 3 principales chaînes, à savoir TF1, France 2 et France 3.



« Élections régionales et départementales » sur TF1

A 19h45 – Taux de participation et grands enjeux

Sur le plateau de TF1, Anne-Claire COUDRAY, Gilles BOULEAU et Adrien GINDRE, chef du service politique donneront dès 19h45 l’estimation de la participation des Français à ce premier tour des élections régionales.

Ce premier tour des Régionales marque le tout nouveau partenariat avec l’institut d’études et de sondages d’opinion IFOP-Fiducial, qui va accompagner le travail de la rédaction de TF1 pour donner aux téléspectateurs toutes les clés de compréhension des enjeux actuels et à venir de notre société.

A 20h00 – Estimation des résultats



Dès 20h00, Anne-Claire COUDRAY et Gilles BOULEAU dévoileront une première estimation des résultats, ainsi que le rapport de force des partis et mouvements politiques en présence. Seront proposées des estimations de résultats à l’échelle nationale puis dans plusieurs régions, notamment l’Ile-de-France, les Hauts-de-France, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Auvergne-Rhône-Alpes, Nouvelle-Aquitaine.

Ces résultats et les différents enjeux seront présentés grâce à un dispositif novateur, avec pour objectif d’être rapide et complet pour chacune des régions, au plus près des attentes des Français.

Anne-Claire COUDRAY et Gilles BOULEAU accueilleront leurs invités, principaux responsables de la vie politique française, en plateau et en duplex, pour débattre, analyser et décrypter les enjeux de ce premier tour du scrutin.

Des envoyés spéciaux de la rédaction, présents dans les treize régions de la France métropolitaine, interviendront en direct, et à tout moment au cours de cette soirée électorale.

Sur France Télévisions

Sur France 2

Sur France 2 rendez-vous dès 19h45 avec les équipes de la rédaction nationale de France Télévisions et consacrées aux résultats des élections régionales, départementales et territoriales.

En direct cette première soirée nous sera présentée par par Anne-Sophie Lapix et Laurent Delahousse. Ils seront accompagnés de Nathalie Saint-Cricq, éditorialiste politique de France Télévisions, de Brice Teinturier, directeur général d’Ipsos France et de Guillaume Daret.

Analyses, décryptages, reportages et réactions avec de nombreux invités politiques en plateau et avec les envoyés spéciaux de la rédaction nationale de France Télévisions en duplex de plusieurs villes de France et dans les QG de campagne.



Sur France 3

Sur France 3, et après un 19/20 largement consacré aux élections, tant pour les éditions régionales que pour l’édition nationale, France 3 proposera une grande soirée. En plateau depuis la rédaction nationale, Carole Gaessler et Francis Letellier vous feront la synthèse nationale des résultats. Mais les régions seront bien sûr à l’honneur tout au long de cette soirée.

De 19.00 à 21.00

Soirées régionales simultanées

A 19h57, s’ouvre dans chacune des régions, une grande soirée électorale. Résultats, estimations, analyses, réactions des invités politiques, directs depuis les principales villes.

De 21.00 à 21.15

Synthèse nationale présentée par Carole Gaessler et Francis Letellier

De 21.15 à 22.00

Soirées régionales simultanées

Rédactions régionales (45 minutes)

De 22.00 à 22.15

Synthèse nationale présentée par Carole Gaessler et Francis Letellier

De 22.15 à 23.00

Soirées régionales simultanées

Rédactions régionales (45 minutes)

23.00 à 00.00

Synthèse nationale présentée par Carole Gaessler et Francis Letellier

Résultats, invités en direct sur le plateau, débats, réactions de la classe politique, analyses et décryptages avec les éditorialistes.

De 23h30 à minuit décrochages régionaux sur France 3 Auvergne-Rhône-Alpes, France 3 Bretagne, France 3 Occitanie, France 3 Paris Île-de-France et France 3 Provence-Alpes-Côte d’Azur

D’autres soirées bien sûr sur toutes les chaînes d’infos Cnews, FranceInfo ou bien encore BFMTV.

