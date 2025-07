Plus Belle La Vie du 11 juillet 2025 : le choix fort de Jennifer, elle annonce qu'elle... (résumé + extrait vidéo épisode 374 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 11 juillet 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 374 de PBLV – Jennifer encaisse le coup et finit par prendre une lourde décision cet après-midi dans votre série de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Et Morgane prend un nouveau cap…





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 11 juillet 2025 – résumé de l’épisode 374

Jennifer sort des pompes funèbres et retrouve Gabriel. Elle lui annonce avoir choisi la crémation, prévue mardi à 16h. Gabriel, inquiet, lui demande si quelque chose ne va pas. Elle répond que non. Lorsqu’il lui demande si Samuel souhaitait être incinéré, Jennifer avoue qu’elle n’en sait rien : il ne lui parlait pas de ce qu’il voulait. Puis elle s’en va… Au Mistral, Gabriel montre le faire-part à Thomas et Barbara. Il a l’impression que Jennifer prend toutes les décisions sans lui, comme si elle expédiait les choses. Il craque : tout va trop vite, il se sent mis à l’écart, c’est injuste. Barbara le prend dans ses bras pour le réconforter.

Jennifer se confie à Barbara. Elle se demande si elle avait vraiment des points communs avec Samuel. Barbara est surprise par cette remise en question, mais Jennifer pense qu’il rêvait d’une autre femme, d’une autre vie de famille. Pour Barbara, Jennifer est surtout aveuglée par la colère.



Plus tard, Jennifer discute avec Deborah. Elle lui demande ce que Samuel faisait lorsqu’il venait les voir. Deborah lui raconte qu’il s’occupait de Romy, préparait les biberons, il était génial avec elle. Jennifer veut savoir ce qu’il disait d’elle. Deborah lui révèle qu’il disait souvent qu’elle avait changé sa vie et qu’il était heureux. Il avait même prévu de lui offrir une bague.

Au Pavillon des Fleurs, Jennifer confie à Blanche et Luna qu’elle veut devenir marraine de Romy. Elle rentre ensuite à l’appartement, portant la bague que Samuel comptait lui offrir. Elle l’imagine près d’elle, le voit lui parler et la remercier d’avoir changé sa vie. Puis elle s’endort, apaisée.

Pendant ce temps, Apolline lance sa campagne de conseils juridiques. Elle placarde des affiches et confie des flyers à Aya pour le bar. Mais Ophélie passe derrière… et arrache les affiches. Plus tard, Ophélie confronte Apolline au Mistral et se moque de ses initiatives. Monsieur Legendre interpelle Apolline : il a trouvé ses affiches… transformées en boulettes de papier.

À la résidence, Laura est déjà debout quand Morgane se lève. Cette dernière avoue mal avoir dormi, elle pensait à Samuel. Laura lui propose de l’accompagner au stade. Mais elle reçoit un message : ils sont convoqués pour un test anti-dopage. Plus tard, Esteban rejoint Morgane et Laura, bouleversé : il a été contrôlé positif au test anti-dopage. Il est écœuré, il affirme ne s’être jamais drogué. Vadim pense qu’on l’a piégé. Morgane décide d’en parler au coach, mais celui-ci lui répond qu’il est trop tard pour Esteban.

Enfin, Morgane annonce à sa sœur qu’elle s’est inscrite aux présélections à la place d’Esteban. Mais Laura réagit très mal : elle l’accuse de toujours vouloir faire comme elle. Elle la prévient froidement qu’à partir de maintenant, elle n’est plus sa sœur… mais son adversaire.

VIDÉO Plus belle la vie du 11 juillet 2025 – extrait vidéo

