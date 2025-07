Ici tout commence du 11 juillet : garçon ou fille pour Kelly et Souleymane ? Réponse ! (résumé + vidéo épisode 1217 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 11 juillet 2025, résumé et vidéo extrait épisode 1217 – Si Souleymane fuit toujours ses responsabilités, Lionel va faire une proposition à Kelly ce soir dans « Ici tout commence ». Et Maya va faire un choix pour sauver son couple avec Malik !





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Ici tout commence du 11 juillet – résumé de l’épisode 1217

Rose et Carla, choquées que Kelly envisage d’élever son bébé avec Lionel, encouragent Souleymane à lui parler de son changement d’avis. Mais en voyant Kelly avec Lionel, il renonce. En réalité, elle le console après sa rupture avec Emi. De son côté, Billie soutient Emi, encore marquée par son histoire avec Valdine et pas prête à aimer de nouveau. De son côté, Souleymane avoue à Jim qu’il pense que Kelly et Lionel se sont remis ensemble. Jim comprend qu’il est toujours amoureux.

Souleymane finit par rejoindre Kelly, partie seule à son échographie. Il lui annonce qu’il est prêt à s’impliquer. Il lui assure qu’il ne les lâchera pas ! Soulagée, Kelly n’a plus peur et demande le sexe du bébé. Ils découvrent, très émus, qu’ils attendent un garçon !



À la coloc, Enzo est triste de perdre que sa tante soit décédée avec la recette de son fameux mafé. Mehdi tente de l’aider à en retrouver la recette avec l’aide de Malik, qui finit par identifier tous les ingrédients : c’était de la chèvre, pas de l’agneau. Enzo valide Mehdi pour diriger le restaurant de l’Atelier cet été.

Teyssier présente son nouveau dessert, Le Pavillon Rose. Clotilde le félicite, mais Carla remarque qu’il ne crédite pas Bérénice pour l’idée de la rhubarbe. Teyssier affirme qu’il connaissait déjà l’astuce et reproche à Bérénice de stagner. Piquée, elle décide de créer son propre dessert signature en deux mois.

Ici tout commence du 11 juillet 2025 – extrait vidéo

