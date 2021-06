Euro 2020 : Belgique / Russie et 100% Euro, premier direct et premier live de M6 ce soir

4.8 ( 6 )



Euro 2020 : Belgique / Russie et 100% Euro… Voilà le programme du 1er direct, et donc du premier live proposé par M6 dans le cadre de cette compétition européenne tant attendue. Rendez-vous dès 20h25 sur M6 et sur 6PLAY.



Avant le match

En direct de M6, Marie Portolano vous fera vivre chaque préparation de match en liaison avec toutes les équipes de M6 sur le terrain et notamment Xavier Domergue et Robert Pirès depuis leur poste de commentateurs dans les tribunes pour un dernier point sur les enjeux du match, et les compositions des équipes Carine Galli en direct du bord terrain pour recueillir les dernières informations à chaud avant le début de la rencontre.

Euro 2020 : Belgique / Russie en direct, live et streaming

N°1 mondial et donc parmi les favoris de l’UEFA Euro 2020, les Belges d’Eden Hazard, de Romelu Lukaku et de Kevin de Bruyne devront s’imposer face à la Russie qui aura l’avantage d’évoluer à domicile.

Suivez le match en direct dès 20h50 sur M6 ou en live et streaming via la fonction direct de 6PLAY.



Le match sera commenté par Xavier Domergue et Robert Pirès et accompagné de Carine Galli en bord terrain.

Live score, score en temps réel

Le live score (score en temps réel) sera disponible comme toujours sur Match en direct en cliquant ICI.

Après le match

L’après-match

En direct de M6, Marie Portolano reviendra sur le match avec ses invités. Résumé, meilleures actions, débrief et interviews avec nos journalistes et consultants depuis le stade.

Le Mag

En direct de M6, Marie Portolano proposera un résumé de tous les matchs de la journée mais aussi les news de la compétition et un focus sur l’Équipe de France.

Soirée 100% Euro de football ce soir sur M6 dès 20h25. Qu’on se le dise !

