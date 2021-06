Ici tout commence spoilers : Enzo se venge, Claire et Olivia s’embrassent, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo du 14 au 18 juin)

3.7 ( 3 )



Ici tout commence spoilers et résumés en avance du 14 au 18 juin 2021 – Le week-end commence à peine et comme chaque samedi, si vous êtes fan de la série de TF1 « Ici tout commence » et curieux d’en savoir plus, c’est le moment ! En effet, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.



On peut vous dire que Enzo va se venger d’Anaïs et Lisandro en faisant éclater la vérité.



En effet, Enzo va prendre le téléphone d’Anaïs et poster une photo d’elle et Lisandro sur son compte Instagram. Tout l’institut découvre leur relation et Teyssier décide de virer l’un d’eux !

De son côté, Noémie fait un burn-out. Teyssier veut en profiter pour la virer mais Antoine prend sa défense.



Quant à Claire, elle finit par avouer à Olivia qu’il y a plus que de l’amitié entre elles et elles s’embrassent !

Voici les spoilers de « Ici tout commence » pour la semaine du 14 au 18 juin 2021

Lundi 14 juin (épisode 161) : Fou de rage, Enzo commet l’irréparable, conduisant Teyssier à poser un ultimatum. Aux marais salants, Diego confronte Vincent. Les choses se compliquent en cuisine pour Noémie.

Mardi 15 juin (épisode 162) : Acculé, Teyssier prend des décisions contradictoires. Lisandro doit faire un choix des plus difficiles. De son côté, Vincent décide de prendre les choses en main. Après son coup d’éclat, Kelly refuse de se laisser marcher sur les pieds.

Mercredi 16 juin (épisode 163) : Malgré sa souffrance, Lisandro maintient le cap, tandis qu’Anaïs doit faire face aux critiques. Kelly découvre une nouvelle facette de Lionel. Constance met en garde Noémie sur son état de santé.

Jeudi 17 juin (épisode 164) : Sous le choc, Lisandro décide de mener l’enquête, tandis que Charlène est persuadée de l’identité du coupable. Claire cède à ses pulsions. Troublée par une étrange découverte, Louane confronte Ludivine.

Vendredi 18 juin (épisode 165) : Aidée de Maxime et Salomé, Anaïs est prête à tout pour faire innocenter Enzo. Chez les Rivière, l’ambiance est électrique. De son côté, Claire regrette son geste.

VIDEO bande-annonce de « Ici tout commence » du 14 au 18 juin 2021

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur MYTF1, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

