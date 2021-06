Demain nous appartient spoilers : 2 corps retrouvés dans l’étang, Sacha sous pression, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo DNA du 14 au 18 juin)

5 ( 1 )



Annonces





Demain nous appartient spoilers et résumés en avance du 14 au 18 juin 2021 – Le week-end commence à peine et si vous êtes accro à la série de TF1 « Demain nous appartient », vous avez sûrement déjà hâte de savoir ce qui vous attend la semaine prochaine. Si tel est le cas, Stars-Actu.fr vous permet d’en savoir plus avec les résumés spoilers de la semaine prochaine.



Annonces



Annonces

Et on peut déjà vous dire que la semaine va voir l’étau se resserrer sur Sacha !



Annonces



Annonces



Annonces





En effet, Alex va repêcher un corps dans l’étang de Thau. Un corps difficile à identifier qui ressemble à Clémentine… Mais ce n’est pas elle. Malgré tout, Garance pense que c’est lié à la disparition de sa mère et elle met la pression sur Sacha.

Garance va même essayer de monter Juliette, mais elle défend toujours son compagnon. Et un second corps va être retrouvé dans l’étang !



Annonces





Quant à Maud, elle prépare la fête de la musique avec sa banda.

Voici les spoilers de « Demain nous appartient » pour la semaine du 14 au 18 juin 2021

Lundi 14 juin (épisode 947) : Alex a repêché un corps de femme dans l’étang de Thau. Tandis que la police fait tout pour l’identifier au plus vite, Garance est prise de panique et elle s’en prend à Sacha. Juliette s’inquiète pour la sécurité de sa famille. Ben est angoissé par l’opération de Solenne, qui approche à grands pas. Sofia décide d’assumer sa relation avec Hadrien. William réalise qu’il doit accepter que sa fille grandisse.

Mardi 15 juin (épisode 948) : La police est sur une piste qui pourrait permettre d’identifier le mystérieux cadavre de l’étang de Thau. A bout de nerfs, Garance se confie à Victoire, qui promet de l’aider à enquêter sur la disparition de sa mère. Le jour de l’opération de Solenne, les enfants de Sacha en apprennent davantage sur la double vie que leur père a menée pendant plus de quinze ans. La mairie refuse d’octroyer un emplacement à Maud pour jouer avec sa banda le soir de la fête de la musique. Mais Mona a peut-être une solution pour tout arranger…

Mercredi 16 juin (épisode 949) : Garance tente de monter Juliette contre Sacha, mais cette dernière s’obstine à soutenir son compagnon. Pendant ce temps, la police découvre qu’un second cadavre pourrait avoir été jeté dans l’étang de Thau… Timothée a un plan pour rejoindre son père en prison. Maud et Betty veulent toutes les deux se produire au Spoon pour la fête de la musique.

Jeudi 17 juin (épisode 950) : La police de Sète investigue sur une nouvelle disparition. Alors que l’étau se resserre autour de Sacha, celui-ci supporte de plus en plus mal les attaques de Garance et décide de réagir. Lou a laissé Timothée seul et le jeune homme a du mal à être autonome. Heureusement, il peut compter sur le soutien de Manon et de Noor. Louise et Gary parviennent à trouver un terrain d’entente.

Vendredi 18 juin (épisode 951) : La police lance le dragage de l’étang de Thau, à la recherche d’un autre corps. A Frontignan, le comportement de Sacha divise sa famille. Ben pense que son père sombre dans la paranoïa. Louise est très inquiète depuis qu’Aurélien lui a annoncé qu’il souhaitait partir en Grèce avec son père. Betty accepte de chanter avec la banda de Maud pour la fête de la musique. Les répétitions débutent dans la bonne humeur.

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur MYTF1, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…

DNA VIDEO résumé de la semaine du 7 au 11 juin

Et si vous avez manqué un ou des épisodes cette semaine, voici un résumé vidéo.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 1 Aucune note

Liens sponsorisés