Euro 2020 : « Angleterre / Allemagne » et « Suède / Ukraine » à suivre en direct, live et streaming (+ score en temps réel)

Euro 2020 : « Angleterre / Allemagne » et « Suède / Ukraine » à suivre en direct, live et streaming. Certes c’est déjà fini pour la France mais l’Euro 2020 de football se poursuit aujourd’hui. 2 matchs sont en effet à l’affiche : « Angleterre / Allemagne » dès 18 heures puis « Suède / Ukraine » dès 21 heures !



Oui mais comment suivre ces deux rencontres en direct, live et streaming ? Sur quelles chaînes et à quelle heure vont-elles être diffusées ? Comment suive le score en temps réel ? On vous dit tout…

Euro 2020 : suivez « Angleterre / Allemagne » et « Suède / Ukraine » en direct, live et streaming

Notez que ces deux rencontres seront diffusées sur TF1 et Bein1 pour les abonnés.

Le match « Angleterre / Allemagne » est à suivre dès 18 heures alors que la rencontre « Suède / Ukraine » débutera à 21 heures.



Si vous n’êtes pas chez vous mais que vous êtes connectés, via un smartphone, une tablette ou tout autre écran, rendez-vous sur MTYTF1 (site et application) et choisissez la fonction DIRECT pour suivre la rencontre en live et streaming gratuit.

Streaming et live également possible pour les abonnés de Bein1 via https://www.canalplus.com/bein-sports-connect/

Pour plus d’images et de vidéos, rendez-vous sur la page dédiée de MYTF1.fr (Buts, replay intégral, extraits, meilleurs moments, etc…)

Live score, score en temps réel

Suivez le live score (score en temps réel) sur le site spécialisé « Match en direct ».

– « Angleterre / Allemagne » en cliquant ICI

– « Suède / Ukraine » en cliquant ICI

Deux équipes vont se qualifier ce soir pour les 1/4 de finale. Qui va décrocher son ticket et poursuivra la compétition ? Faut-il s’attendre à de nouvelles surprises ?

