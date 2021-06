Ici tout commence : 2 nouveaux personnages arrivent

4.7 ( 12 )



Serge Hazanavicius et Jean-Pierre Michael rejoignent le casting de la série quotidienne de TF1 « Ici tout commence » en incarnant François et Pierre Rigaut. Ils apparaitront à l’écran à partir du 14 juillet.



François, incarné par Serge Hazanavicius, est le père de Laetitia et mari et Sylvie, la mère de Laetitia et Salomé.



François Rigaut / interprété par Serge Hazanavicius

Ce Gérant d’un hôtel de charme est marié à Sylvie (Elise Tielrooy). En ce mercredi 14 juillet, François va recevoir Salomé et Maxime dans le restaurant de l’hôtel. Il est ravi d’accueillir des étudiants prodiges de l’institut Armand et se montre chaleureux.



Ce qui est loin d’être le cas avec son épouse à qui il fait vivre un enfer ! Pervers narcissique, il a une totale emprise sur elle….



Pierre Rigaut / interprété par Jean-Pierre Michael

La même semaine, sur le vendredi 16 juillet, nous découvrirons aussi le cuisinier de cet hôtel de charme.

Ce chef, adepte d’une cuisine assez classique ne demande qu’à s’améliorer. Il s’affaire à préparer le service quand Salomé et Maxime se présentent à lui.

Pierre est le frère de François. Son principal souci ? être en conflit permanent avec lui….

2 nouveaux personnages à découvrir dans la série ICI TOUT COMMENCE dès le mercredi 14 juillet à 18H30 sur TF1.

