« Ici tout commence » et « Demain nous appartient » : vos feuilletons déprogrammés ce vendredi 2 juillet 2021

4.8 ( 13 )



Annonces





« Ici tout commence » et « Demain nous appartient » : déprogrammation. Mauvaise nouvelle pour les fans des deux feuilletons quotidiens de TF1 de l’access prime-time. L’Euro 2020 va encore frapper ce vendredi 2 juillet 2021. Les épisodes des deux séries sont ainsi une nouvelle fois déprogrammés ! Quant au retard, il ne sera pas rattrapé avec le début de la semaine prochaine.



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





« Ici tout commence » et « Demain nous appartient » : pourquoi une nouvelle déprogrammation ?

Pourquoi les deux séries sont encore une fois déprogrammées ? Et bien tout simplement parce que TF1 diffusera ce vendredi soir le 1/4 de finale de l’Euro 2020 de football qui opposera la Suisse à l’Espagne.

Prise d’antenne dès 17h45 en direct du Stade de Saint-Petersbourg. Début du match à 18 heures. Quant aux commentaires, ils seront assurés par Grégoire Margotton et Bixente Lizararu.

À quand le rattrapage ?

Il vous faudra patienter jusqu’au lundi 5 juillet pour retrouver vos héros préférés.



Annonces





Quant au rattrapage il va s’effecteur comme suit :

– deux épisodes de DNA (Demain nous appartient, ndrl) lundi soir

– deux épisodes de ICI TOUT COMMENCE, mardi soir.

En attendant, retrouvez « Ici tout commence » et « Demain nous appartient » ce jeudi 1er juillet 2021 dès 18h30 sur TF1 et bien sûr en streaming vidéo et replay sur MYTF1 durant 7 jours.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.8 / 5. Nombre de notes : 13 Aucune note

Liens sponsorisés