« Le village préféré des Français » 2021 est… ? Gagnant, lauréat, classement

« Le village préféré des Français » 2021 est… Qui a gagné ? Qui a perdu ? on vous dit TOUT. En ce mercredi 30 juin 2021 France 3 nous proposait la 10e édition du « Village préféré des Français ». Et on sait que vous êtes très attachés à cette émission.



Pour cette 10e édition, les téléspectateurs pouvaient voter pour 14 villages français (13 en France métropolitaine, 1 en Outre-mer) du 4 au 25 mars 2021 par téléphone ou sur le site France.TV.

« Le Village préféré des Français » : les 14 villages en compétition

Rappel des 14 villages qui étaient en compétition :

Hérisson / Auvergne-Rhône-Alpes

Châteauneuf / Bourgogne-Franche-Comté

Île de Houat / Bretagne

Sancerre / Centre-Val de Loire

Saint-Florent / Corse

Rocroi / Grand Est

Long / Hauts-de-France

Samois-sur-Seine / Île-de-France

Villerville / Normandie

Domme / Nouvelle-Aquitaine

Auvillar / Occitanie

Fresnay-sur-Sarthe / Pays de la Loire

Saint-Véran / Provence-Alpes-Côte d’Azur

La Désirade / Outre-mer / Guadeloupe



« Le village préféré des Français » 2021 est… le gagnant

Et le gagnant (Lauréat 2021) est … Sancerre / Centre-Val de Loire

Classement : le top 5

Sur les 14 villages en lice, découvrez ceux qui sont arrivés aux 5 premières places.

5ème La Désirade / Outre-mer / Guadeloupe

4ème Auvillar / Occitanie

3ème Hérisson / Auvergne-Rhône-Alpes

2ème Fresnay-sur-Sarthe / Pays de la Loire

1er Gagnant : Sancerre / Centre-Val de Loire

« Le village préféré des Français » c’est terminé pour cette année. Si vous n’y étiez pas rattrapez-vous sur France.TV pour voir l’émission en replay.

