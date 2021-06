Ici tout commence spoilers : Anaïs avoue, Teyssier sous pression, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo du 21 au 25 juin)

4.6 ( 9 )



Ici tout commence spoilers et résumés en avance du 21 au 25 juin 2021 – Le week-end débute et comme tous les samedis, si vous êtes accro au feuilleton quotidien « Ici tout commence » et impatient d’en savoir plus, c’est le moment ! En effet, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.



On peut vous dire que Teyssier va se retrouver sous pression puisque son secret avec Marta va être révélé !



En effet, tout le monde va apprendre qu’il a embrassé Marta et Charlène va beaucoup lui en vouloir. De son côté, Teyssier harcèle Noémie, qui craque totalement et en arrive à le menacer avec un couteau !

Anaïs révèle la vérité, c’est elle qui a empoisonné Lisandro ! Tout le monde s’acharne sur elle et elle risque de perdre gros…



Quant à Vincent, cette fois c’est lui qui ment à Laetitia…

Voici les spoilers de « Ici tout commence » pour la semaine du 21 au 25 juin 2021

Lundi 21 juin (épisode 166) : Anaïs décide de révéler toute la vérité. Lisandro se confie à Rose. Claire protège son secret. A l’institut, Noémie essaie de garder sa place, coûte que coûte.

Mardi 22 juin (épisode 167) : Enzo et Charlène s’acharnent contre Anaïs qui craque et dévoile le secret de Marta. Acculée, Claire décide de tout avouer à Louis. En cuisine, Noémie craque et agresse Teyssier.

Mercredi 23 juin (épisode 168) : Charlène ne sait plus vers qui se tourner tandis qu’Anaïs risque de tout perdre. Pour sauver la cohésion familiale, Gaëtan intervient en faveur de Louane. Aux marais, Laetitia se sent exclue.

Jeudi 24 juin (épisode 169) : Fragilisé, Teyssier essaie d’intimider Lisandro pendant qu’Antoine et Claire interrogent Marta. Louane arrive à ses fins, au détriment de Jérémy. En cuisine, Kelly tente de rattraper le coup.

Vendredi 25 juin (épisode 170) : Charlène en veut encore à son père pour son baiser avec Marta. Teyssier fait une annonce à l’institut qui présage un changement au sein de l’école. Kelly et Lionel deviennent complices. Vincent ment à Laetitia qui le prend en flagrant délit.

VIDEO bande-annonce de « Ici tout commence » du 21 au 25 juin 2021

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur MYTF1, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…

