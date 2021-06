Demain nous appartient spoilers : Sacha dévoile son vrai visage, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo DNA du 21 au 25 juin)

4.5 ( 8 )



Demain nous appartient spoilers et résumés en avance du 21 au 25 juin 2021 – Le week-end débute et si vous êtes fan du feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient », vous êtes certainement impatient de savoir ce qui vous attend la semaine prochaine. Si tel est le cas, Stars-Actu.fr vous permet d’en savoir plus avec les résumés spoilers de la semaine prochaine.



Et on peut déjà vous dire que la semaine prochaine, Sacha va révéler son vrai visage !



En effet, il va devenir violent avec ses proches tandis que Garance ne relâche pas la pression sur lui. Et la police avance petit à petit dans son enquête…

Quant à Judith, elle s’éloigne de Souleymane et rencontre Noa… Le début d’une nouvelle histoire ?



Voici les spoilers de « Demain nous appartient » pour la semaine du 21 au 25 juin 2021

Lundi 21 juin (épisode 952) : Océane ne supporte plus son père et incite sa mère à lui tenir tête. Garance et Victoire ont un plan pour faire tomber Sacha. Le jour de La fête de la musique, c’est la catastrophe : Betty décide au dernier moment qu’elle ne veut plus chanter, tandis que Mona manigance pour s’incruster dans la banda de Maud. Timothée a une nouvelle idée pour faire sortir son père de prison.

Mardi 22 juin (épisode 953) : Alors que Garance continue à harceler Sacha, Victoire lui conseille de se montrer plus prudente : elle pourrait s’exposer à un grand danger. Juliette doute de plus en plus et se confie à Tristan. Judith se sent un peu étouffée dans sa relation avec Souleymane. Maud et Camille demandent à leur père d’intercéder en faveur de Victor pour qu’il obtienne sa libération.

Mercredi 23 juin (épisode 954) : Les ostréiculteurs de Sète remarquent la présence d’un étrange rôdeur et la signalent à la police. Juliette découvre peu à peu la vraie nature de l’homme qui partage sa vie. Profitant d’un moment de complicité, Jeanne fait des confidences à Judith et Noor. C’est le jour du départ d’Aurélien. La mort dans l’âme, Louise fait ses adieux à son fils.

Jeudi 24 juin (épisode 955) : Sacha souffre d’une brûlure suspecte à la main. Une nouvelle piste permet aux policiers de Sète de faire d’intéressantes découvertes. Judith fait la rencontre de Noa, le petit-fils d’Yvan Josse, le propriétaire du mas ostréicole d’à côté. De nouveaux arrivants débarquent à Sète en voilier. Avec leurs airs d’aventuriers, Dorian, 17 ans, et ses parents ne forment pas une famille comme les autres.

Vendredi 25 juin (épisode 956) : Océane est persuadée que son père trempe dans une affaire louche. Gaspard prend la défense de Sacha et condamne l’attitude de sa sœur. Garance n’est pas au bout de ses souffrances. Judith cherche à éviter Souleymane. L’arrivée de sa sœur remémore à William de pénibles souvenirs d’enfance.

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur MYTF1, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…

DNA VIDEO résumé de la semaine du 21 au 25 juin

Et voici un aperçu vidéo de ce qui vous attend cette semaine.

