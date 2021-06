4.8 ( 12 )



Le sommaire et les reportages de « Sept à huit » du dimanche 6 juin 2021. Ce soir, et comme chaque dimanche, retrouvez Harry Roselmack dès 17h15 sur TF1 pour les deux magazines d’information de la chaîne « 7 à 8 » et « 7 à 8 Life ».



Dans « 7 à 8 Life »

🔵 Certains cultivent leur potager, d’autres aménagent leur jardin à grands frais. La fièvre verte gagne la France et profite aux enseignes spécialisées ainsi qu’à quelques paysagistes « stars ».

Dans « 7 à 8 »

🔵 Injections et opérations en série. Le boum de la chirurgie esthétique chez les moins de 35 ans. Derrière ce business très lucratif, il y a aussi des dérives inquiétantes.

🔵 Quant au portait de la semaine, il sera consacré à Gims. Derrière ses inévitables lunettes noires, il nous parle de son destin, de son regard sur la France d’aujourd’hui, et de ses rêves d’Opéra. Il est le portrait de la semaine Audrey Crespo-Mara.



📺 Ce dimanche, dès 18h20 sur @TF1 pic.twitter.com/XfxsCHEFFX — Sept à Huit (@7a8) June 6, 2021

D’autres reportages au sommaire de « Sept à huit » et « Sept à huit Life » en ce dimanche 6 juin 2021…

Pour les découvrir rendez-vous avec « Sept à huit » ce soir dès 17h15 sur TF1 ou en replay sur le site et/ou l’application MYTF1

