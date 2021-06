Audiences TV prime samedi 5 juin 2021 : « Mortelles calanques » large leader, « La chanson de l’année » puissant sur cibles

4.8 ( 13 )



Audiences TV prime samedi 5 juin 2021. Hier soir nouveau succès pour France 3 avec son téléfilm inédit « Mortelles calanques ». Absent du petit écran depuis l’arrêt de « Profilage », le beau Philippe Bas a pu compter sur 5.24 millions d’admiratrice soit 24.4 % des téléspectateurs.



Audiences TV prime samedi 5 juin 2021 : autres chaînes

On retrouve ensuite « La chanson de l’année » de TF1. 18 titres en compétition, un spectacle majestueux et un gagnant : le duo Patrick Fiori/Florent Pagny. Verdict : 3.48 millions de téléspectateurs pour 18.8% de part d’audience sur l’ensemble du public. Notez de grosses performances et une place de leader sur cibles avec 37% des 15-34 ans ou 26% sur les femmes responsables des achats de moins de 50 ans .



France 2 complète le podium avec « Le Club des Invincibles », la nouveau jeu de Nagui. En présence de grands champions des jeux télés, le nouveau divertissement de Nagui affiche 2.65 millions de curieux (pda 13.3%).

Toujours faible la série de M6 « Hawaii 5-0 » reste en difficulté. Hier soir 1.61 million d’inconditionnels seulement pour le seul inédit de la soirée, soit 7.4% de part de marché.

Quant à la virée en Turquie proposée par le magazine « Échappées belles » de France 5, elle a fait voyager 986.000 Français soit 4.6% de ceux qui avaient choisi de passer leur soirée de samedi devant leur petit écran.

