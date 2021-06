« Tamara 2 » et « Love Addict » : Rayane Bensetti et Kev Adams à l’honneur de la soirée ciné de M6 ce soir (jeudi 17 juin 2021)

5 ( 5 )



« Tamara 2 » et « Love Addict » deux comédies inédites avec Rayane Bensetti et Kev Adams. Et ce soir que ça passe, jeudi 17 juin 2021, dès 21h05 sur M6 ou en streaming vidéo sur 6PLAY et sa fonction direct.



« Tamara 2 » et « Love Addict » : ce jeudi 17 juin 2021 sur M6

« Tamara 2 »

L’histoire : Tamara est séparée de Diego depuis deux ans. Elle quitte enfin le nid pour vivre l’aventure étudiante à Paris avec sa copine Sam. En galère d’appartement, elles acceptent une coloc avec Wagner. Problème : Diego fait partie du lot et il n’est plus célibataire ! Pour Tamara, qui rêve d’oublier sa petite vie de province, ça commence mal… Et tout se complique lorsqu’elle flashe sur James, le mec parfait : étudiant-photographe-mannequin-DJ canon, star des réseaux sociaux ! Pour l’approcher, elle doit devenir populaire et jouer dans la cour des grandes… Tout ça sous le regard de Diego… Entre la fac, l’ex, le futur-ex et des parents toujours sur son dos, il va falloir faire les bons choix !

Au casting : Héloïse MARTIN (Tamara), Rayane BENSETTI (Diego), Sylvie TESTUD (Amandine), Bruno SALOMONE (Philippe-André)…

Le saviez-vous ?

“Tamara” est inspirée de la bande-dessinée à succès du même nom, signée Zidrou et Darasse. Le personnage est apparu sous le nom de Tamara Boula en 2001 dans le journal Spirou. 16 tomes ont été publiés depuis



« Love Addict »

Gabriel est un love addict, un amoureux compulsif des femmes. Un sourire, un regard, un parfum… Il craque. À force de dérapages de plus en plus acrobatiques entre sa vie sociale et sa vie professionnelle, Gabriel est totalement grillé. Bien décidé à changer (ou du moins à essayer), il recourt aux services d’une agence de « Minder », sorte de coach personnel 2.0. C’est Marie-Zoé, aux méthodes plutôt atypiques, qui va prendre en main le cas de Gabriel pour une thérapie de choc…

Au casting : Kev ADAMS (Gabriel), Mélanie BERNIER (Marie-Zoé), Marc LAVOINE (oncle de Gabriel), Michael MADSEN (M. Dickinson), Sveva ALVITI (Henriette Dickinson)

Le saviez-vous ?

« Love Addict » est le premier long-métrage de Franck Bellocq. Pour autant il est connu pour être le scénariste de la série « Soda » et Patrick, le surveillant du lycée, aux côtés de Kev Adams, William Lebghil, Gaël Cottat…

