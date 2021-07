« Abdel et la Comtesse » avec Charlotte De Turckheim : l’histoire du film de M6 ce soir (lundi 5 juillet 2021)

4.5 ( 10 )



« Abdel et la Comtesse » avec Charlotte De Turckheim c’est ce soir sur M6 dès 21h05. Et c’est une première diffusion en clair pour ce film signé d’Isabelle Doval. À suivre aussi en streaming sur 6PLAY via la fonction direct.



« Abdel et la Comtesse » : l’histoire

À la mort du comte, la comtesse de Montarbie d’Haust doit transmettre le titre de noblesse et le domaine à un homme de la famille, comme le veut la tradition aristocratique. Elle ne peut cependant se résoudre à transmettre le domaine à Gonzague, un neveu arrogant et cupide, plutôt qu’à sa fille. Quand Abdel, un jeune de cité débrouillard et astucieux, trouve refuge dans leur château, sa rencontre avec la comtesse va faire des étincelles !

Issus de deux mondes que tout oppose, ils pourraient bien s’aider mutuellement…



"Abdel, j'ai besoin de vous !" 🤔

La Comtesse de Montarbie d'Haust a besoin d'un héritier. Elle va en trouver un inattendu.#AbdelEtLaComtesse, à 21.05 avec Charlotte De Turckheim pic.twitter.com/kRKMr3BYjC — M6 (@M6) July 5, 2021

Casting : interprètes et personnages

Et avec dans les rôles principaux :

Charlotte DE TURCKHEIM (La Comtesse)

Amir EL KACEM (Abdelkader)

Margaux CHATELIER (Blanche)

Anne CONSIGNY (Fanny)

Sam KARMANN (Claude)

Bertrand USCLAT (Pierre-Anne)

Mathieu SIMONET (Gonzague)

Autour du film

❚ Abdel et la Comtesse a été tourné au château de Blossac, en Bretagne. Il s’agit d’un magnifique bâtiment du XVIIe siècle.

❚ Isabelle Doval, la réalisatrice, a également tourné “Rire et châtiment”, “Fonzy” et la série “Quadra”.

❚ Charlotte de Turckheim revient dans un univers qu’elle connaît bien. La comédienne provient en effet d’une famille de nobles d’Alsace. Elle a également joué dans “Les Aristos” (2006), où elle incarnait la comtesse Solange Poitou Castilla de la Taupinière.

❚ Charlotte de Turckheim sera devant et derrière la caméra de son prochain film “Mince Alors ! : La rechute”, suite de “Mince Alors !” sortie en 2012 qui avait réuni 1,45 million de spectateurs au cinéma, qui sortira en salle fin 2021. Au casting, on retrouvera Lola Dewaere (Nina), Catherine Hosmalin (Emilie) et Charlotte Gaccio viendra compléter la bande.

