Plus belle la vie : ce soir, Ariane observe Camille (résumé + vidéo épisode 4316 PBLV du 5 juillet 2021)

4.9 ( 8 )



Annonces





Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4316 du lundi 5 juillet 2021 – Ariane va observer Camille ce soir dans votre feuilleton quotidien « Plus belle la vie ». Alors qu’elle a découvert qu’elle était le lien entre toutes les victimes, Ariane compte bien prouver que Camille est toujours en contact avec Jacob…



Annonces



Annonces

Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

A lire aussi : EXCLU Plus belle la vie : Roland quitte le Mistral, Camille reste chez Emma, Léa s’installe chez Jean-Paul (infos PBLV)



Annonces



Annonces



Annonces





Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4316

Fanny et Laetitia sont poursuivies par une bête. Laetitia parvient à se réfugier mais Fanny s’enfonce dans la forêt, elle court à en perdre haleine, se fait mal et tombe dans le vide. Laetitia, impuissante, entend les hurlements de Fanny. Alors que Valentin et Vidal arpentent désespérément la forêt pour retrouver le chemin du ravin, ils entendent les bruits de Laetitia qui court vers eux. Elle s’effondre dans les bras de Valentin…



Annonces





Ariane parvient à convaincre Cissé du bienfondé de sa théorie. Il doit convaincre son fils de revenir sur ses aveux. Cissé fait son mea culpa et s’ouvre enfin à Robin et lui demande de réfléchir car un tueur est dans la nature. De son côté, Ariane en fait qu’à sa tête et veut enquêter seule…

Sophie est mise dans la confidence et accepte d’héberger François chez elle. Ce dernier traverse la place masqué pour ne pas se faire reconnaitre…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4316 du 5 juillet

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.9 / 5. Nombre de notes : 8 Aucune note

Liens sponsorisés