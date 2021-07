Audiences TV prime 7 juillet 2021 : carton pour « Angleterre / Danemark » (M6), flop pour « Mamma Mia : Here We Go Again » (TF1)

4.4 ( 7 )



Audiences TV prime 7 juillet 2021. Sans surprise nouvelle victoire de l’Euro 2020 de football hier soir avec la demi-finale « Angleterre / Danemark » qui était diffusée par M6. La victoire des britanniques par 2 buts à 1 (après les prolongations) a fait vibrer 7.15 millions d’amateurs de ballon rond, soit 35.9% du public présent devant son poste de télévision.



Notez un pic d’audience à 8.6 millions de footeux et d’énormes performances sur cibles avec jusqu’à 61% de pda auprès des hommes de moins de 50 ans.



Audiences TV prime 7 juillet 2021 : les autres chaînes

Belle résistance de France 2 avec la rediffusion de « Mystère à la Sorbonne » vu ou revu par 3.43 millions de personnes soit 15.6% des téléspectateurs.

Soupe à la grimace pour TF1 avec la première diffusion en clair du film « Mamma Mia! Here We Go Again » avec seulement 1.71 million de curieux pour 8.1% de part d’audience.

On retrouve ensuite France 3 avec la rediffusion d’un numéro du magazine « Des racines et des ailes ». Hier soir escale au Pays-Basque devant 1.65 million de rêveurs (7.8% de pda)…

Les autres chaînes sont si loin derrière que nous ne nous y attarderons pas.

