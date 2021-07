Plus belle la vie : ce soir, François découvre la vérité (résumé + vidéo épisode 4319 PBLV du 8 juillet 2021)

4.6 ( 10 )



Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4319 du jeudi 8 juillet 2021 – François va découvrir la vérité au sujet de Roland ce soir dans votre série quotidienne « Plus belle la vie ». En effet, il va entendre Gabriel se disputer avec Roland au sujet de sa maladie imaginaire…



Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4319

Sur le squelette, Rochat trouve un briquet ancien au nom de Towali. Il s’imagine qu’il s’agissait d’un grand homme et veut lui faire une sépulture digne de ce nom. Mais pour Céline il y a plus urgent comme faire venir les autres ici pour les sauver. Rochat a trouvé une idée : fabriquer un cerf-volant. Pendant ce temps, Vidal ne croit pas un mot de ce que raconte Fanny sur l’homme sauvage et en deviendrait presque jaloux. De leur côté, Valentin et Laetitia tombent sur le cadavre du skippeur…



La police recherche Ariane : sa voiture et ses papiers ont été retrouvés. Ils comprennent vite qu’il s’agit de Jacob. Ce dernier enferme Ariane dans une pièce en montant un mur. La police vient chercher Camille, devant une Emma choquée. Au commissariat, Camille supplie les policiers de ne pas la punir…

François, en écoutant aux portes, découvre que Roland ment sur sa maladie. Mais il ne révèle rien et choisit de s’en servir pour se venger de Thomas…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4319 du 8 juillet

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

