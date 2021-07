« Harry Potter et la chambre des secrets » : ce soir sur TF1 (jeudi 8 juillet 2021)

4.8 ( 6 )

« Harry Potter et la chambre des secrets » est encore en mode rediffusion ce soir sur TF1. Après le succès du premier volet – c’était jeudi dernier – la saga Harry Potter continue ce soir sur TF1 et sur MYTF1 pour le streaming vidéo (fonction direct). Rendez-vous sans faute dès 21h05 !



Annonces



Annonces



Annonces





« Harry Potter et la chambre des secrets » : l’histoire

Alors que l’oncle Vernon, la tante Pétunia et son cousin Dudley reçoivent d’importants invités à dîner, Harry Potter est contraint de passer la soirée dans sa chambre. Dobby, un elfe, fait alors son apparition. Il lui annonce que de terribles dangers menacent l’école de Poudlard et qu’il ne doit pas y retourner en septembre. Harry refuse de le croire. Mais sitôt la rentrée des classes effectuée, ce dernier entend une voix malveillante. Celle-ci lui dit que la redoutable et légendaire Chambre des secrets est à nouveau ouverte, permettant ainsi à l’héritier de Serpentard de semer le chaos à Poudlard. Les victimes, retrouvées pétrifiées par une force mystérieuse, se succèdent dans les couloirs de l’école, sans que les professeurs – pas même le populaire Gilderoy Lockhart – ne parviennent à endiguer la menace. Aidé de Ron et Hermione, Harry doit agir au plus vite pour sauver Poudlard.



Annonces





Le saviez-vous ?

📽️ Gros succès en salles, ce film a réuni lors de sa sortie plus de 9 millions de spectateurs.

« Harry Potter et la chambre des secrets » un film de Chris Colombus avec Daniel Radcliffe, Rupert Grint ou bien encore Emma Watson. Ce soir sur TF1.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.8 / 5. Nombre de notes : 6 Aucune note

Liens sponsorisés