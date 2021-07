Euro 2020 « Angleterre / Danemark » : suivez le match en direct, live et streaming ce soir sur M6 (score en temps réel et résultat final)

5 ( 1 )



Annonces





Après la victoire de l’Italie face à l’Espagne hier soir, place aujourd’hui à la seconde demi-finale de l’Euro 2020 « Angleterre / Danemark ». A l’issue de cette soirée, on connaitra les noms des deux équipes finalistes de l’EURO 2020 de football.



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





Comme hier, cette rencontre se jouera depuis le Wembley Stadium à Londres. L’Angleterre invaincue et grande favorite de la compétition reçoit devant 60.000 spectateurs une équipe danoise qui fait sensation. Objectif : décrocher sa place pour la finale !

Euro 2020 « Angleterre / Danemark » : suivez le match en direct, live et streaming

Pour suivre le match en direct, live et streaming, une seule chose à faire : se brancher sur M6 dès 20h50 ou sur Bein1 pour les abonnés.

Commentaires en direct par Xavier Domergue, Robert Pirès & Carine Galli.



Annonces





Si vous n’êtes pas chez vous mais que vous êtes connectés, via un smartphone, une tablette ou tout autre écran, rendez-vous sur 6play (site et application) et choisissez la fonction DIRECT pour suivre la rencontre en live et streaming gratuit.

« Angleterre / Danemark » : live score, score en temps réel

Sur notre site, retrouvez aussi le score en temps réel de cette rencontre et bien sûr le résultat final.

>>> Angleterre

>>> Danemark

Suivez également le live score sur le site spécialisé Match en direct.fr

Juste après

Dès 22h55, retrouvez « 100% Euro : l’après match ».

En direct des stades, Xavier Domergue, Robert Pirès et Carine Galli reviendront sur le match. Résumé, meilleures actions, débrief et interviews avec nos journalistes et consultants depuis le stade.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 1 Aucune note

Liens sponsorisés