« Camping Paradis » du 19 juillet 2021 : histoire de l’épisode de ce avec Amanda Lear

« Camping Paradis » du 19 juillet 2021. Nouvel épisode inédit de votre série « Camping Paradis » ce soir sur TF1 à partir de 21h05. Rendez-vous également en replay et streaming vidéo sur MYTF1. Ce soir découvrez l’épisode « Les bikers au camping » avec en invitée d’honneur Amanda Lear.



« Camping Paradis » du 19 juillet 2021 : histoire de l’épisode de ce soir

« Les bikers au camping »

Alors que Tom file le parfait amour avec Stéphanie, les bleus sont persuadés qu’elle le trompe. Ils n’ont d’autre choix que d’alerter Tom. Alix arrive au camping avec son fils, Simon, et son compagnon, Eric, très investi dans son rôle de beau-père. Ils sont surpris de voir arriver Renaud, l’ex-conjoint d’Alix et père de l’enfant. Charismatique et sûr de lui, il débarque sur sa moto rutilante et n’hésite pas à faire sentir à Eric, gentil professeur de SVT, serviable et sensible, qu’ils ne jouent pas dans la même catégorie. Eric va avoir du mal à trouver sa place…

Catherine, accompagnée de sa fille Léa, arrive au camping pour retrouver Marie-Hélène, sa mère. Elle craint que son moral ne soit toujours au plus bas, suite au décès de son mari, un an auparavant. Contre toute attente, elle découvre que sa mère vit à cent à l’heure avec son nouveau compagnon, Marc, de vingt ans son cadet…



Nouveau carton d’audience ?

Retour plus que réussi pour Tom et toute l’équipe de « Camping Paradis ». La semaine dernière 5.6 millions de fidèles, oui vous avez bien lu, ont répondu l’appel offrant à TF1 une très large place de leader sur l’ensemble du public comme sur les cibles commerciales prioritaires.

#CampingParadis au top hier à 5.6 millions de téléspectateurs et carton sur les cibles prioritaires ! 🌴☀️⭐️ Une production @JLAGroupe https://t.co/M6EFE9MLjb — JLA Groupe (@JLAGroupe) July 13, 2021

Et on ne voit pas pourquoi il n’en serait pas de même ce soir.

