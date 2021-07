« Nicky Larson et le Parfum de Cupidon » : l’histoire et les interprètes du film de M6 ce soir (lundi 19 juillet 2021)

4.9 ( 8 )

« Nicky Larson et le Parfum de Cupidon » est diffusé pour la première fois en clair ce soir, lundi 19 juillet 2021, sur M6 et en streaming sur 6PLAY via sa fonction direct.



Annonces



Annonces



Annonces





« Nicky Larson et le Parfum de Cupidon » : l’histoire

Nicky Larson est le meilleur des gardes du corps, un détective privé hors-pair. On fait souvent appel à lui pour régler les problèmes que les autres ne peuvent résoudre. Aidé de sa partenaire Laura, il propose de multiples services à ses clients. Il est appelé pour une mission à hauts risques : récupérer le “parfum de Cupidon”, un parfum qui rendrait irrésistible celui qui l’utilise… Mais une seconde d’inattention permet à des malfrats de s’en emparer. Son client l’ayant envouté en s’aspergeant de cette fragrance pour lui en prouver l’authenticité, Nicky Larson doit alors le récupérer avant le délai de 48 heures au terme duquel son effet deviendrait permanent.

Casting : interprètes et personnages

Philippe LACHEAU (Nicky Larson)

Élodie FONTAN (Laura)

Tarek BOUDALI (Pancho)

Julien ARRUTI (Skippy)

Didier BOURDON (Letellier)



Annonces





LE SAVIEZ-VOUS ?

❚ Le film offre de nombreux clins d’œil pour la génération fan de “Nicky Larson” et plusieurs guests comme : Dorothée, Pamela Anderson, Gérard Jugnot,Medi Sadoun,Reem Kherici,Audrey Lamy ou encore Chantal Ladesou.

❚ En juin 2019, Philippe Lacheau figure au cast d’un autre film de Nicky Larson, mais cette fois-ci c’est un film d’animation : “Nicky Larson Private Eyes”. Il double Christopher : un grand méchant du long métrage, l’occasion pour l’acteur de rencontrer Vincent Rospion, la voix historique de Nicky.

❚ Philippe Lacheau a pris huit kilos de muscles pour revêtir le t-shirt rouge et le blazer gris du célèbre détective !

❚ Ce film marque le meilleur démarrage d’un film français sur le territoire chinois en 2020 lors de son premier jour de sortie. En France, le film prend la troisième place du box-office français la semaine de sa sortie avec 630 013 entrée et termine à près de 1,7 Millions d’entrées après 10 semaines d’exploitation

« Nicky Larson et le Parfum de Cupidon » c’est ce soir dès 21h05 sur M6.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.9 / 5. Nombre de notes : 8 Aucune note

Liens sponsorisés