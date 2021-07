Demain nous appartient du 9 juillet : les enfants de Sacha sauvés ! (résumé + vidéo épisode 966 en avance)

4 ( 4 )



Annonces





Demain nous appartient du 9 juillet 2021, résumé en avance et vidéo de l’épisode 966 de DNA – Les enfants de Sacha sont finalement sains et saufs ce soir dans votre série quotidienne « Demain nous appartient ». Ils ont subit un lavage d’estomac, leur père a voulu les tuer ! La police doit maintenant retrouver Juliette et arrêter Sacha…



Annonces



Annonces

Un épisode inédit à découvrir dès 19h10 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.

A LIRE AUSSI : Demain nous appartient spoilers : Sacha arrêté, la famille de William s’installe, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo DNA du 5 au 9 juillet)



Annonces



Annonces



Annonces





Demain nous appartient – résumé de l’épisode 966

On l’aimait bien au début. Un peu grognon, très séduisant. On comprenait assez bien Clémentine lorsqu’elle est tombée sur le charme de Sacha. Sauf que tout cela est bel et bien terminé. Sacha a complètement disjoncté, il était prêt à tuer ses enfants ! Il faut l’arrêter et retrouver Juliette.



Annonces





Les enfants de Sacha apprennent la terrible vérité. Encore sous le choc, ils ne sont pas au bout de leurs peines : une autre disparition inquiétante émeut les Sétois. Le principal suspect, quant à lui, fait tout pour échapper aux forces de l’ordre. Nathan vole un baiser à Charlie. Manon apprend que Lou prévoit de faire interner Timothée dans un centre pour autistes et décide de tout tenter pour aider son ami.

Demain nous appartient – vidéo premières minutes de l’épisode 966 du 9 juillet 2021

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur MYTF1 en cliquant ici

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4 / 5. Nombre de notes : 4 Aucune note

Liens sponsorisés