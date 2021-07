Demain nous appartient spoilers : Sacha arrêté, la famille de William s’installe, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo DNA du 5 au 9 juillet)

4.1 ( 15 )



Demain nous appartient spoilers et résumés en avance du 5 au 9 juillet 2021 – Alors que c’est le début du week-end, si vous êtes accro à la série quotidienne « Demain nous appartient », vous avez sûrement hâte de savoir ce qui vous attend la semaine prochaine. Si tel est le cas, Stars-Actu.fr vous permet d’en savoir plus avec les résumés spoilers de la semaine prochaine.



Et on peut déjà vous dire que Sacha va devenir totalement incontrôlable !



En effet, alors que Juliette doute de plus en plus de Sacha, elle décide de le confronter… Sacha prend une mesure radicale : il la séquestre et fait croire aux enfants qu’elle est partie à Marseille pour le boulot ! Sacha est prêt à la tuer.

En fin de semaine, la police procède enfin à l’arrestation de Sacha. Ses enfants sont sous le choc en apprenant la vérité.



Et William va voir l’arrivée de ses parents. Une venue qui ne le réjouit pas alors que sa soeur décide de rester vivre à Sète. Elle décroche un job à l’hôpital !

De son côté, Judith est perdue. Elle ne sait plus où elle en est entre Souleymane et Noa… Et ça va être très tendu entre les deux garçons.

Voici les spoilers de « Demain nous appartient » pour la semaine du 5 au 9 juillet 2021

Lundi 5 juillet (épisode 961) : Sacha échafaude un plan pour quitter Sète. Sa famille ne se doute de rien, même Juliette, dont la foi en son compagnon s’ébranle pourtant de plus en plus. Victor ne supporte plus l’idée de laisser son fils seul et passe à l’action. Les parents de William arrivent à Sète…

Lundi 5 juillet (épisode 962) : Tristan s’inquiète pour Juliette, qui a enfin pris la décision de confronter son mari. Solenne découvre ce que sa famille lui a caché. Bénédicte et Etienne sont prêts à reprendre la mer, mais Dorian leur annonce qu’il n’a pas l’intention de quitter Sète. Judith se sent perdue.

Mardi 6 juillet (épisode 963) : Juliette a décroché un important contrat à Marseille et elle doit s’absenter quelques jours. Gaspard est ravi à l’annonce de cette bonne nouvelle mais Océane, elle, a un mauvais pressentiment. Dorian demande à son oncle s’il peut emménager chez lui. Souleymane s’en prend à Noa.

Mercredi 7 juillet (épisode 964) : Océane trouve la situation de plus en plus suspecte. La police de Sète est dépitée : leur unique témoin n’est pas en mesure de les renseigner pour le moment. Tandis que l’enquête stagne, seule Garance ne perd pas espoir d’obtenir justice. William apprend que sa sœur va travailler à l’hôpital Saint-Clair. Charlie et Hadrien ont du mal à travailler ensemble.

Jeudi 8 juillet (épisode 965) : Océane, Ben et Gaspard sont victimes d’un malaise. Sacha rassure ses enfants et part aussitôt quérir de l’aide. Pendant ce temps, les policiers de Sète trouvent enfin le moyen d’arrêter le criminel qui se joue d’eux depuis trop longtemps. Timothée se révolte contre Lou. Charlie est persuadée que Nathan lui a volé de l’argent.

Vendredi 9 juillet (épisode 966) : Les enfants de Sacha apprennent la terrible vérité. Encore sous le choc, ils ne sont pas au bout de leurs peines : une autre disparition inquiétante émeut les Sétois. Le principal suspect, quant à lui, fait tout pour échapper aux forces de l’ordre. Nathan vole un baiser à Charlie. Manon apprend que Lou prévoit de faire interner Timothée dans un centre pour autistes et décide de tout tenter pour aider son ami.

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur MYTF1, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…

DNA VIDEO bande-annonce de la semaine du 5 au 9 juillet

Et voici un aperçu vidéo de ce qui vous attend cette semaine.

