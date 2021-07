4.9 ( 7 )

« Fort Boyard » du samedi 24 juillet 2021. Votre jeu estival de France 2 « Fort Boyard » vous donne rendez-vous ce soir dès 21h05 sur la chaîne ou en replay sur France.TV pour le 6ème numéro de la nouvelle saison.



Annonces



Annonces



Annonces





Cette année encore elle est orchestrée par Olivier Minne, les équipes de personnalités, et les personnages du Fort : Le père Fouras, Félindra, Blanche, Rouge, La famille Boo, le chef Willy, CyrilGossbo, Magik, Passe-partout & Passe-muraille…

« Fort Boyard » du 24 juillet 2021 : Quelle équipe ce soir ?

Retrouvez ce soir : Maurice BARTHELEMY, Julien ARRUTI, April BENAYOUM, Stéphane HENON, François LEA, Monsieur POULPE

Ils joueront pour l’Association



Annonces





P-WAC étudie et souhaite comprendre les interactions entre la faune sauvage et l’homme afin d’arriver à une meilleure protection des primates menacés d’extinction. Par ses actions de recherches scientifiques, d’éducation et de conservations in-situ, P-WAC participe aux efforts mondiaux de préservation du chimpanzé.

Site internet : https://p-wac.org/

#FortBoyard @Monsieur_Poulpe, je vous trouve on ne peut plus gracieux.. Vous m'éblouissez ! Retrouvez Fort Boyard samedi à 21h05 sur @france2tv pic.twitter.com/oU6DaXKjvI — Père Fouras (@perefouras) July 23, 2021

Petit mémo

Pour mémoire, votre jeu « Fort Boyard » est diffusé tous les samedis à 21.05 sur France 2 et france.tv

Vous pouvez réagir et commenter l’émission avec le hashtag #FortBoyard.

Quant au Père Fouras, le « community manager » du Fort, il vous attend sur Facebook, Twitter et Instagram

Et juste après…

Fort Boyard, Toujours plus fort à partir de 23 h 20

Olivier Minne et Willy Rovelli poursuivront la soirée avec les candidats dans « Fort Boyard, toujours plus fort ». Ils reviendront ensemble, sur les moments marquants de leur aventure.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.9 / 5. Nombre de notes : 7 Aucune note

Liens sponsorisés