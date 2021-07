Ici tout commence spoiler : Teyssier provoque Maxime en duel (VIDEO)

5 ( 1 )



Ici tout commence spoiler, résumé à l’avance vidéo – Alors que Maxime s’entête à mentir pour protéger Kelly dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence », Teyssier na va rien lâcher cette semaine !



En effet, Teyssier est bien décidé à savoir la vérité et il va provoquer Maxime en duel ! S’il gagne, Maxime perd sa place à l’institut. Mais si c’est Maxime qui gagne, c’est Teyssier qui s’en va !…



Teyssier réinvente la grande époque du duel. A l’institut, on ne se bat plus avec des épées, pistolets ou sabres, on se défie avec des recettes de cuisine. Et Teyssier a décidé de défier Maxime. Le perdant quitte l’Institut.

Ici tout commence spoiler Teyssier prend les choses en main



