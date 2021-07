« L’amie prodigieuse » du 28 juillet 2021 : les deux épisodes de ce soir sur France 2

5 ( 4 )



Annonces





« L’amie prodigieuse » du mercredi 28 juillet 2021. Suite de la saison 2 inédite de la série italienne « L’amie prodigieuse ». Rendez-vous ce soir dès 21h05 sur France 2 ou en avant-première, streaming vidéo puis replay sur France.TV.



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





« L’amie prodigieuse » du mercredi 28 juillet 2021 : les deux épisodes de ce soir

Episode 3 : Effacer (Scancellare)

Lila se démène pour préparer l’ouverture de la nouvelle épicerie, sans tenir compte de sa grossesse. De son côté, Lenù s‘est remise à travailler sérieusement. Mme Galiani l’invite à une fête organisée par ses enfants, Armando et Nadia. Lila l’y accompagne, mais cette plongée dans un univers si différent de celui du quartier montre à quel point le fossé s’est creusé entre les deux amies…

Episode 4 : Le Baiser (Il Bacio)

Lors du mariage de Rino et Pinuccia, une remarque déplacée renforce les tensions entre Lila et Stefano. Sur avis du médecin, Lila part passer l’été à Ischia, avec sa mère, Lenù et Pinuccia. Lenù est ravie à l’idée d’y retrouver Nino. S’ensuivent de longues journées à la plage pour Lenù, Lila et Pinuccia auprès de Nino et de son ami, Bruno Soccavo. Mais l’arrivée prochaine des deux maris vient assombrir le tableau…

Un sursaut d’audience ?

Une saison 2 qui a bien mal démarré. La semaine dernière, seuls 1.58 million de téléspectateurs ont répondu à l’appel des deux premiers épisodes de cette saison 2, soit à peine 9% du public présent devant son poste de télévision.



Annonces





« L’amie prodigieuse » vous donne rendez-vous ce soir sur France 2 et France.TV

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 4 Aucune note

Liens sponsorisés