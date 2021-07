« Zone Interdite » du 28 juillet 2021 : au sommaire ce soir, « Résidences secondaires : tous les Français en rêvent » (épisode 1)

5 ( 4 )



« Zone Interdite » du mercredi 28 juillet 2021. Comme chaque été, votre magazine « Zone Interdite » est diffusé le mercredi soir. Rendez-vous sur M6 dès 21h05 ou sur 6Play pour le replay.



« Zone Interdite » du mercredi 28 juillet 2021 : au sommaire ce soir

Ce soir l’épisode 1 du thème « Résidences secondaires : tous les Français en rêvent »

À la campagne ou à la mer, en famille ou entre amis, depuis la crise sanitaire, de plus en plus de Français craquent pour une résidence secondaire. En un an, la demande a augmenté de 30%. Alors, est-il encore possible de dénicher une maison de rêve à petits prix ? Des bricoleurs amateurs peuvent-ils faire face à de gros chantiers de rénovation ? Est-il possible de mener ces projets à bien en gardant un budget maîtrisé ?

Estelle et Stefan louent un petit appartement à Paris. Mais une folle envie de verdure a poussé ce couple à acquérir une chaumière typique en Normandie, à un prix à peine croyable : 50 000 euros pour 100m2, deux dépendances et un grand jardin. Ils ont hâte d’inviter leurs amis dans leur demeure à colombages, mais ces quadragénaires doivent d’abord s’attaquer à un chantier pharaonique qui leur réserve de bonnes et de mauvaises surprises.



Dans l’Aveyron, c’est le projet malin d’une bande de copains : devenir propriétaire pour 1 000 euros de mise de fond et 85 euros de remboursement chaque mois. Ils sont onze et viennent d’acheter ensemble, pour 89 000 euros, une propriété en bord de rivière et ses 4 000 m2 de terrain. Nouvelles applications pour gérer des décisions de copropriété grâce à des QR codes, barbecues, apéros et gros travaux : à onze, rien de les arrête !

À dix minutes du parc régional du Perche, dans l’Orne, c’est un projet familial ambitieux dans lequel se sont lancés Alexandra, sa sœur Stéphanie, et Franck son compagnon. Tous les trois viennent de s’offrir une résidence secondaire. L’objectif ? Avoir un havre de paix, pour eux et leurs enfants. Dans l’Yonne, pour 190 000 euros, ils ont trouvé une jolie maison de maître qu’il faut entièrement rénover. Pour éviter de dépasser leur budget, chaque membre de la famille tente de réaliser une partie des travaux.

Acheter une maison de 100 m2 avec vue imprenable sur la mer et la plage à deux minutes, pour 75 000 euros, c’est possible… en Sicile. Christine et Dominique, originaires d’Étretat en Seine-Maritime, ont trouvé la perle rare et comptent bien ne pas s’arrêter là. Alors qu’ils terminent les travaux pour y passer leur premier été, ils sont déjà à la recherche d’une deuxième propriété à petit prix sur leur île. La Sicile regorge de bons plans.

À la campagne ou à la mer, s'offrir une résidence secondaire, c'est le rêve de nombreux français. Est-il encore possible de dénicher une maison de rêve à petits prix ? 🏠

📺 #ZoneInterdite, demain à 21.05 pic.twitter.com/4W4M7IEdan — M6 (@M6) July 27, 2021

« Résidences secondaires : tous les Français en rêvent », ce soir dans « Zone Interdite » sur M6.

