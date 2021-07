« Most wanted criminals » du 28 juillet 2021 : les 3 épisodes de ce soir sur TF1

4.8 ( 6 )



Annonces





« Most wanted criminals » du mercredi 28 juillet 2021 : les 3 épisodes de ce soir sur TF1. Suite de la saison 1 de la nouvelle série de TF1 « Most wanted criminals ». Rendez-vous dès 21h05 sur la chaîne ou en streaming vidéo puis replay sur MYTF1.



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





« Most wanted criminals » du 28 juillet 2021 : vos 3 épisodes de ce soir

Sombres prédictions

L’agent LaCroix et son équipe recherchent Quentin Garvey, gourou d’une secte techno-critique appelée « La prairie ». Il s’est enfui avec deux de ses acolytes, Ray et John, après avoir fait assassiner ses propres enfants. Seule sa femme, Rose, a échappé au massacre.

Dérive fatale

Après avoir appris que son mari Tyler a été assassiné par le FBI, Emma Kane décide de se venger et commet un attentat dans une église, tuant plusieurs femmes enceintes immigrées. Elle arrive alors à la première place sur la liste des personnes les plus recherchées par le FBI. Avec le soutien de Jubal, Jess et son équipe se lancent à sa recherche, tout en essayant de retrouver Tali, mise en détention par des agents de l’ICE, sans que l’on ne sache ni où ni pourquoi. Une suite d’indices indique qu’Emma et le groupe de suprémacistes blancs préparent un attentat de grande envergure. Avec l’argent de la rançon donné par Jamison pour récupérer son fils, ils achètent une bombe.

Désabusés

L’équipe de Jess Lacroix enquête sur un certain Doug Timmons, qui a assassiné un policier après que celui-ci a tenté de fouiller le coffre de sa voiture. Le F.B.I. découvre que Doug a été victime d’une fusillade dans son lycée lorsqu’il était adolescent et qu’il a, depuis, formé un groupe de terroristes anti-gouvernementaux avec deux alliés : Mike Kelerman, le cerveau du groupe, et Earl Hansen, qui se fait rapidement éliminer par Doug pour avoir des doutes sur leur combat. Mike et Doug élaborent un attentat contre un bâtiment du gouvernement…



Annonces





De nouveau en tête des audiences ?

Sans affoler les courbes, la série a décroché la première place des audiences la semaine dernière en réunissant en moyenne 2.88 millions de téléspectateurs soit 16.4% du public présent devant son poste de télévision.

« Most wanted criminals » revient ce soir dès 21h05 sur TF1 et en replay sur MYTF1.fr

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.8 / 5. Nombre de notes : 6 Aucune note

Liens sponsorisés