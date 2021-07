« Le coup du siècle » : ce soir sur TF1 (dimanche 11 juillet 2021)

4.9 ( 13 )

« Le coup du siècle » de Chris Addison avec Rebel Wilson et Anne Hathaway, c’est ce soir, dimanche 11 juillet 2021, dès 21h05 sur TF1 ou en streaming vidéo sur MYTF1.



« Le coup du siècle » : l’histoire

Deux femmes que tout oppose, Joséphine Chesterfield et Penny Rust, se rencontrent par hasard dans un avion et se découvrent un point commun : toutes deux sont des arnaqueuses qui ont fait des hommes leur cible de prédilection. Joséphine, plus expérimentée que Penny, accepte de former cette dernière. Les deux femmes s’allient alors pour former un duo ingénieux et ambitieux en dépit de leurs différences.

Le saviez-vous ?

– Ce film n’est autre que le remake au féminin du film de Frank Oz « Le plus escroc des deux »;

– Le tournage a eu lieu sur l’île espagnole de Majorque;



– L’une des robes portées par Anne Hathaway dans ce film vaut la coquette de 11.000€.

Face à la finale de l’EURO 2020 sur M6, n’hésitez pas à opter pour « Le coup du siècle », une comédie amusante mais sans prétention aucune…

