« Les 12 coups de midi » : Bruno éliminé et battu par Xavier lors du « Combat des maîtres »

« Les 12 coups de midi » : Bruno éliminé par Xavier lors du « Combat des maîtres ». Une semaine spéciale s’est achevée hier soir pour le jeu de Jean-Luc Reichmann « Les 12 coups de midi ». Il s’agissait de la semaine du « Combat des maîtres » au cours de laquelle 24 grands maîtres de midi se sont opposées.



« Les 12 coups de midi » : Bruno éliminé et battu par Xavier

24 grands maîtres de midi se sont opposés tout au long de la semaine mais seuls 6 finalistes hier soir au terme du prime : Timothée, Cyrille, Paul, Xavier, Vincent et Bruno.

En finale, se sont retrouvés Bruno, l’actuel maître de midi, et Xavier le seul candidat à n’avoir jamais été éliminé ! Et oui, pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore, il a quitté le jeu pour des raisons professionnelles et non pas parce qu’il a trouvé plus fort que lui.

Au terme d’un duel assez serré, c’est Xavier qui a remporté ce « Combat des maîtres » et ce pour la seconde année consécutive.



L’aventure n’est pas terminée pour Bruno

Mais que les fans de Bruno se rassurent, l’actuel maître de midi reprend sa couronne dès aujourd’hui ! Il jouera pour une 167ème participation et débutera l’émission avec une bien jolie cagnotte de 678 224 €. Et il se murmure que son élimination n’est pas pour tout de suite. Il se pourrait même bien qu’il devienne le futur n°1 du jeu… mais cette info reste à prendre avec toutes les précautions d’usage.

La version « normale » de votre jeu quotidien « Les 12 coups de midi » revient dès aujourd’hui à partir de 12 heures sur TF1 et bien sûr en streaming vidéo puis replay sur MYTF1.

