4.3 ( 6 )



Annonces





« Les 12 coups de midi » : nouvel horaire et nouvelle formule dès ce lundi 5 juillet 2021 ! Attention si vous êtes des fidèles des « 12 coups de midi ». À partir d’aujourd’hui, et durant toute une semaine, tout change. Votre jeu préféré vous donne en effet rendez-vous à 11H45 et non plus à midi.



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





Deuxième changement, et non des moindres, Bruno ne sera plus le seul maître de midi à bord. 24 des meilleurs candidats seront là pour une spéciale « Combat des maîtres ».

Parmi eux Paul, Xavier, Véronique, Damien, Arnauld, Emilie, Sylvain, Timothée, Paul Caroline, Léo, etc… mais aussi BRUNO notre Fifou Dingo !

Deux absences de taille : Christian Q. (on vous explique pas pourquoi n’est-ce pas ?) et Éric le plus grand maître de midi. Sur les réseaux sociaux, les langues de vipère affirment qu’il aurait eu trop peur de se confronter aux autres….



Annonces





Une semaine exceptionnelle rythmée par le challenge, la bonne humeur et le rire. Objectif : décrocher une place pour la finale de samedi soir en prime-time.

Le prime

Après une semaine de folie, de challenge et de bonne humeur, seuls six des Maîtres de Midi parmi les plus grands de l’histoire du jeu, auront la chance de participer, samedi 10 juillet à 21h05, à la grande finale des 12 Coups – Le Combat des Maîtres.

Une soirée placée sous le signe de l’émotion, de la compétition, du rire et de la complicité avec pour invités Amel Bent et Laurent Ournac

« Les 12 coups de midi » : retour à la normale dimanche

Dès ce dimanche 11 juillet 2021, retour à la normale avec Bruno et l’étoile mystérieuse derrière laquelle se cache… ? Si vous avez une idée, on est preneur !

« Les Douze coups de midi » et sa semaine spéciale c’est tout à l’heure à partir de 11h45 sur TF1 et en replay sur MYTF1.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.3 / 5. Nombre de notes : 6 Aucune note

Liens sponsorisés