« Major Crimes » du 12 juillet 2021 : un nouvel épisode inédit de la saison 6 ce soir sur France 2

5 ( 4 )



Annonces





« Major Crimes » du 12 juillet 2021. Ce soir, France 2 poursuit la diffusion de la saison 6 de « Major Crimes ». Mais attention, ce soir encore il n’y aura qu’un seul épisode inédit suivi de plusieurs rediffusions !



Annonces



Annonces

A suivre dès 21h05 sur France 2 mais aussi en avant-première puis replay sur France.TV.



Annonces



Annonces



Annonces





« Major Crimes » la saison 6 en bref

Dans cette nouvelle saison, l’équipe peine à résoudre certaines affaires. Entre la mystérieuse disparition d’adolescents et le meurtre d’une célèbre avocate, les membres de l’unité ne savent plus où donner de la tête. Ils doivent aussi se préparer au pire : la perte d’un des leurs et le retour plus que probable du tueur en série Phillip Stroh.

Une charge émotionnelle remarquable due à une perte irréparable, mènera le public d’un sentiment de joie à la tristesse à travers les épisodes. Chaque membre de la brigade accepte la nécessité du risque, protéiforme et extrêmement dangereux, tandis qu’elle se prépare à la confrontation avec Phillip Stroh.



Annonces





« Major Crimes » du 12 juillet 2021 : votre épisode inédit de ce soir

Episode 3 – L’étau se resserre

Sharon s’écroule et est emmenée d’urgence à l’hôpital.

Le FBI transfère Ryan et Miguel à la brigade. Interrogés, les deux garçons racontent qu’ils ont été endormis et qu’à leur réveil, ils étaient dans le désert mexicain…

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 4 Aucune note

Liens sponsorisés