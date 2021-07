« Camping Paradis » du 12 juillet 2021 : histoire de l’épisode inédit « Allumer le camping », ce soir sur TF1

5 ( 5 )



Annonces





« Camping Paradis » du 12 juillet 2021. Nouvel épisode inédit de votre série « Camping Paradis » ce soir sur TF1 à partir de 21h05. Rendez-vous également en replay et streaming vidéo sur MYTF1.



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





« Camping Paradis » du 12 juillet 2021 : histoire de l’épisode de ce soir

« Allumer le camping »

En ce matin d’arrivées, les bleus s’inquiètent de l’absence de Tom lorsqu’il arrive guilleret et nonchalant. Il ignore encore que monsieur Parizot a découvert la raison de son retard : Tom a une nouvelle copine, Stéphanie l’infirmière de la région qui vient régulièrement au camping prodiguer ses soins. Le plus fidèle des campeurs va, malgré lui, révéler cette relation secrète aux bleus qui vont décider de s’amuser un peu avec leur patron bien-aimé… Ils accueillent toutefois Patrice, Corinne et leur fils, Diego. Après une longue carrière de sosie officiel de Johnny, Patrice a abandonné sa passion et renoncé à son idole, sous la pression de sa famille. Mais sa venue n’a rien d’un hasard : il a l’intention de participer secrètement au plus grand concours de sosies de Johnny qui est organisé dans la région… De son côté, Jérôme rejoint sa sœur, Mathilde, et son neveu, Marius. Eternel célibataire, il tombe sous le charme de Claire qui, par un concours de circonstances, va le prendre pour le père de Marius. Jérôme se retrouve enfermé dans un quiproquo dont il sera la victime…



Annonces



Nouvel épisode inédit #CampingParadis à découvrir lundi à 21h05 sur @TF1 : « Allumer le camping » ! Avec : Laurent Ournac, Thierry Heckendorn, Patrick Guérineau, Candiie, Patrick Paroux, Linda Hardy, Didier Gustin Perso, Patrick Puydebat, Valérie Bègue…#JLAProductions pic.twitter.com/ywkZKXy683 — JLA Groupe (@JLAGroupe) July 10, 2021

Casting

Au casting de cet épisode la bande habituelle biensûr mais aussi de nombreux guests… Citons pêle-mêle : Laurent Ournac, Thierry Heckendorn, Patrick Guérineau, Candiie, Patrick Paroux, Linda Hardy, Didier Gustin Perso, Patrick Puydebat, Valérie Bègue…

Vers un nouveau carton d’audience ?

C’est lundi dernier que « Camping Paradis » a fait son grand retour sur TF1. Un retour couronné de succès avec un même un record depuis 4 ans pour la série.

#Audiences @TF1

Très très belles audiences pour La fierté de mon père de #CampingParadis

Largement leader avec 📌5.4 M de tvsp

& en moyenne sur les 2 parties :

▶️31% de pda Frda-50

▶️35% sur les 15-24 a

▶️31% sur les 15-34 a

▶️29% sur les 25-49 a

RDV lundi prochain à 21h05 @TF1 pic.twitter.com/fIEYEej3jo — TF1 Pro (@TF1Pro) July 6, 2021

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 5 Aucune note

Liens sponsorisés