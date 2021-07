« OPJ » du jeudi 1er juillet 2021 : les deux épisodes de ce soir sur France 3

4.6 ( 11 )

« OPJ » du jeudi 1er juillet 2021. C’est ce soir que France 3 lance la deuxième saison de sa série policière « OPJ » avec Olivier Marchal, Samir Boitard, Yaëlle Trulès, Antoine Stip, Nathan Dellemme ou bien encore Marielle Karabeu.



Après une diffusion de la saison 1 en daytime sur France 3 au printemps dernier, OPJ revient sur une antenne nationale en prime-time et avec deux épisodes inédits.

« OPJ » du jeudi 1er juillet 2021 : les deux épisodes de ce soir

Episode 1

Le suicide d’un lieutenant de police au cours d’une cérémonie publique crée une onde de choc à La Réunion. Marcus, un flic à l’humour particulier, est dépêché de Paris par l’IGPN pour soutenir l’action du commissaire divisionnaire Lombardini. La brigade de police judiciaire de Clarissa Hoarau se retrouve forcée de collaborer avec la police des polices sur un collègue. Mais ce n’est pas simple quand on est attaché à l’esprit de corps. Marcus et Clarissa, secondés par Gaspard, Jackson et Kelly apprennent finalement à travailler ensemble. Derrière ce suicide, ils découvrent le premier acte d’un plan machiavélique.

Episode 2

Marcus et Clarissa poursuivent leur enquête en commun. Marcus tente de comprendre le mystère de ce lieutenant devenu riche avant de se suicider. Il saura aussi, dans une recherche plus personnelle, se laisser guider à travers les paysages saisissants de La Réunion.



« OPJ » c’est ce soir dès 21h05 sur France 3 mais aussi en avant-première, streaming vidéo et replay sur France.TV.

