« Harry Potter à l’école des sorciers » en mode rediffusion ce soir sur TF1 (jeudi 1er juillet 2021)

« Harry Potter à l’école des sorciers » est encore au programme TV de ce jeudi 1er juillet 2021. Film culte s’il en est, il s’agit du premier volet de la série de films Harry Potter. Un film dont on connaît tous les répliques par coeur mais qui reste une valeur sûre et devrait assurer à TF1 de belles performances d’audience.



« Harry Potter à l’école des sorciers » : l’histoire

Orphelin, le jeune Harry Potter vit chez son oncle Vernon et sa tante Pétunia qui ne le supportent pas. Il reçoit une mystérieuse lettre de Poudlard, la prestigieux école de magie, mais son oncle l’a lui convisque. L’école ne recevant aucune réponse de sa part, le jour de son anniversaire, Harry reçoit la visite surprenante d’un homme géant nommé Hagrid. Celui-ci lui révèle qu’il est le fils de deux grands magiciens et qu’il possède aussi de très nombreux pouvoirs. Fou de joie, Harry accepte d’entrer à Poudlard, l’éminente école de sorcellerie…

Ne vous vous inquiétez pas, la suite des aventures d’Harry Potter se poursuivra les semaines suivantes. Le 8 juillet vous retrouverez ainsi « Harry Potter et la chambre des secrets », le 15 « Harry Potter et le prisonnier d’Azkaban » et le 23 « Harry Potter et la coupe de feu »



Replongez dans l’univers magique d’« Harry Potter » dès ce soir sur TF1 et en streaming sur MYTF1.fr

