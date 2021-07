« Recherche appartement ou maison » du 6 juillet 2021 : au programme ce soir

5 ( 4 )



Annonces





« Recherche appartement ou maison » du 6 juillet 2021. Ce soir le magazine de Stéphane Plaza est mode rediffusion dès 21h05 sur M6 ou en replay sur 6PLAY. Pas moins de 3 numéros au programme tout au long de la soirée.



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





« Recherche appartement ou maison » du 6 juillet 2021 : sommaire

Voici ce qui vous attend dans le premier numéro, celui diffusé à 21h05.

Jeanne, 27 ans, est chef de produit dans le chocolat et Sylvain, 29 ans, est cheminot. Ils sont ensemble depuis 11 ans, sont tous les deux originaires de Marseille et se sont installés à Paris dans le XIe arrondissement pour des raisons professionnelles. Ils vivent dans un bel appartement, mais qui appartient à la mère de Jeanne, qui vit dans le Sud et vient régulièrement à Paris. Jeanne et Sylvain se retrouvent alors sur le canapé ! Aujourd’hui, ils aimeraient prendre leur indépendance et investir dans leur premier appartement. Cela fait plusieurs mois que le couple est en recherche, mais ils ne trouvent rien à leur goût. Stéphane Plaza va leur venir en aide, va-t-il trouver leur bonheur ?

Estelle, 41 ans, est éducatrice de jeunes enfants et Anthony, 43 ans, est médecin du sport. Ils ont 2 enfants, de 5 et 3 ans. Ils sont propriétaires d’un appartement à Lyon mais se sentent étouffés, ils rêvent d’une maison avec jardin ! Ils veulent se rapprocher de la campagne et avoir une chambre supplémentaire pour accueillir une jeune fille au pair, mais ils ne parviennent à trouver cette maison rêvée… Sandra Viricel va tout mettre en œuvre pour les aider dans ce beau projet. Va-t-elle trouver leur coin de verdure ?



Annonces





Patricia, 57 ans, était contrôleuse des impôts, elle a pris sa retraite anticipée et s’est engagée en tant que pompière volontaire à Perpignan. Elle a 3 filles de 33, 27 et 23 ans qui vivent dans sa ville d’origine : Nantes. Patricia était partie vivre dans le sud par amour mais elle a divorcé et souhaite aujourd’hui rejoindre sa famille à Nantes. Elle a demandé sa mutation de caserne, il ne lui reste plus qu’à trouver… l’appartement ou la maison de ses rêves. C’est Thibault Chanel qui va aider la dynamique Patricia à trouver le bien idéal, va-t-il relever ce défi ?

Et après…

Dans les deux émissions suivantes :

– dès 23h10, spéciale « extérieurs » avec : Jeanfi Janssens / Sarah et Vincent / Anne-Laure

– dès 1h05 : Arthur / Sylvie et Didier / Aurélie et Bertrand

« Recherche appartement ou maison » c’est ce soir sur M6 dès 21h05.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 4 Aucune note

Liens sponsorisés