Un si grand soleil : Johanna quitte Julien, ce qui vous attend mardi 6 juillet (épisode n°682 en avance)

Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Que va-t-il se passer demain dans votre feuilleton de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous avez hâte d’en savoir plus, on peut vous dire que dans l’épisode n°682 qui sera diffusé le mardi 6 juillet, Julien et Johanna vont rompre définitivement.



A LIRE AUSSI : Un si grand soleil spoilers : les résumés jusqu’au 23 juillet 2021



En effet, Johanna a réfléchi toute la nuit après la violente dispute de la veille. Elle annonce à Julien que c’est fini. Les larmes aux yeux, Julien s’excuse et lui propose de rester le temps de trouver un appart…

Julien appelle sa psy et lui raconte son excès de violente. Elle fait le rapprochement avec la mort de Hugues.



Akim prend Gaetan en filature mais il arrive à le semer. Johanna se confie à Sabine sur la fin de son histoire avec Julien, elle veut rapidement tourner la page en cédant à Gaetan…

Quant à Elsa, elle prend de gros risques en préparant son coup. Elle récupère un taser, des colliers de serrage, un flacon de sérum de vérité et un logiciel espion. José s’inquiète des risques que prend Elsa…

Pour les ados, c’est l’heure des résultats du bac. Enzo, Arthur, Inès, Antonin et Anissa ont tous obtenu leur bac ! Arthur organise une soirée barbecue chez Elisabeth pour fêter ça.

Rendez-vous mardi 6 juillet à 20h45 sur France 2 pour découvrir ce nouvel épisode inédit de « Un si grand soleil ».

A LIRE AUSSI : Un si grand soleil : la mort d’un personnage phare, Ludo amoureux, une nouvelle coloc, ce qui vous attend cet été

