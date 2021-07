Un si grand soleil : Elsa trahit Manu, Gérald et Yasmine s’installent, ce qui vous attend mercredi 7 juillet (épisode n°683 en avance)

5 ( 2 )



Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre série quotidienne « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, on peut vous dire que dans l’épisode n°683 qui sera diffusé le mercredi 7 juillet, Elsa va trahir Manu en allant très loin.



En effet, Elsa ne va pas hésiter à profiter que Manu est sous sa douche pour installer un logiciel espion sur son téléphone ! Et le soir, alors que Gaëtan dîne avec Johanna, Elsa s’introduit chez lui… Mais Gaëtan reçoit une alerte sur son téléphone pour le prévenir ! Il rentre chez lui et cherche l’intrus avec son arme. Elsa parvient à s’échapper in-extremis !

De retour au camping, Elsa craque dans les bras de Virgile… Elle ne supporte plus sa vie.



Mo et Enric félicitent Inès pour son bac. Ils lui offrent un joli chèque de 1000 euros, que la jeune femme compte bien utiliser pour ses vacances et sa future coloc avec ses amis. Dylan, Antonin, Anissa et Inès se réunissent et cherchent activement l’appartement de leur coloc.

Yasmine et Gérald s’installent ensemble sans attendre qu’Anissa parte vivre à la coloc. Gérald arrive avec ses valises avant même que Yasmine ait pu demander l’accord de sa fille. Elle est quand même ravie et rajoute son nom sur la porte.

Rendez-vous mercredi 7 juillet à 20h45 sur France 2 pour découvrir ce nouvel épisode inédit de « Un si grand soleil ».

