Un si grand soleil : la mort d’un personnage phare, Ludo amoureux, une nouvelle coloc, ce qui vous attend cet été

Que va-t-il se passer cet été dans votre série quotidienne de France 2 « Un si grand soleil » ? On peut déjà vous dire que ça va être mouvementé et même tragique puisque selon Télé Loisirs, un personnage phare va mourir !



En effet, l’été s’annonce chaud dans « Un si grand soleil ». Si Ludo et Laetitia vont chacun de leur côté trouver l’amour, ça s’annonce moins sympa pour d’autres personnages.



Florent et Jonathan vont carrément en venir aux mains et Jonathan va aller jusqu’à menacer la vie de son frère !

Et un personnage phare va trouver la mort, une mort qui va bouleverser le destin de plusieurs autres personnages de la série quotidienne de France 2.



Et du côté des ados, le bac étant passé, Antonin, Inès et Anissa vont décider de s’installer en coloc avec Dylan. Arthur et Enzo vont-ils finir par les rejoindre ? En tout cas, tous vont réussir leur bac et commencer une nouvelle vie d’étudiants.

Quant à Julien et Johanna, ils vont finir par rompre après une énième dispute.

