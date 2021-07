Un si grand soleil en avance : Ludo face au mari de Valentine (résumé + vidéo épisode n°693 du 21 juillet 2021)

4.9 ( 8 )



Un si grand soleil du 21 juillet en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Ludo va déraper ce soir en continuant de vouloir aider Valentine malgré elle dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil ». Résultat, il va se trouver nez à nez avec son mari !



Un nouvel épisode de votre feuilleton à retrouver à partir de 20h45 ce soir sur France 2 et dès maintenant en replay streaming gratuit sur France.TV en cliquant ici.

Un si grand soleil résumé de l’épisode 693

Ludo décide d’aller trouver Valentine à la sortie de son travail. Elle ne comprend pas ce qu’il fait là et comment il a trouvé l’adresse de son lieu de travail… Ludo affirme qu’il sait tout quand le mari de Valentine débarque… Ludo prétexte avoir demandé son chemin à Valentine.



Et tandis que Virgile se sacrifie pour Manu, un nouveau suspect apparaît dans l’enquête sur le trafic de diamants.

Un si grand soleil extrait vidéo de l’épisode du 21 juillet

Voici quelques images de votre épisode de ce soir.

Pour en savoir plus, rendez-vous ce soir à partir de 20h40 sur France 2.

