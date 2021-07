Un si grand soleil spoilers : les résumés jusqu’au 6 août 2021

4.9 ( 8 )



Annonces





Un si grand soleil en avance : résumés et spoilers jusqu’au 6 août 2021 – Alors que le week-end se termine, comme chaque dimanche soir, on propose aux fans de la série de France 2 « Un si grand soleil » les plus curieux de découvrir ce qui les attend dans les prochaines semaines. En effet, Stars Actu vous dévoile les derniers spoilers transmis par la chaîne pour la semaine du lundi 2 au vendredi 6 août 2021.



Annonces



Annonces

ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.



Annonces



Annonces



Annonces





Et dans deux semaines, on peut vous dire que pour Manu et Virgile, il va être temps de dire au revoir à Elsa durant ses funérailles.

Grâce à Lucille, la police enquête à nouveau sur l’affaire Lila Marquant. Et Laetitia va retrouver un homme qu’elle connait dans des circonstances étonnantes… Quant à Camille, elle prépare quelque chose !



Annonces





Lundi 2 août 2021, épisode 701 : Alors que Mo et Enric décident d’agir à leur façon, Manu et Virgile vivent un douloureux moment de recueillement. De son côté, Elisabeth joue sa partition à merveille.

Mardi 3 août 2021, épisode 702 : indisponible

Mercredi 4 août 2021, épisode 703 : Alors que Johanna commence à préparer la suite de sa carrière, une bonne nouvelle attend Lucille. Pendant ce temps, l’inquiétude grandit parmi les témoins de l’agression de Lila Marquant…

Jeudi 5 août 2021, épisode 704 : Alors que Maryline se décide à tout dire à la police, Camille a une idée dernière la tête et elle y tient plus que tout. Quant à Laetitia, elle retombe sur une connaissance dans des circonstances peu favorables.

Vendredi 6 août 2021, épisode 705 : Tandis que la police resserre son enquête sur le principal suspect, Lucille suit cette affaire de près. De son côté, Camille cherche à embobiner tout le monde pour parvenir à ses fins.

Un si grand soleil en avance : spoilers et résumés précédents

Vous avez loupé les résumés en avance et autres spoilers précédents ? Pas de panique. Retrouvez également tous les résumés de « Un si grand soleil » :

du 19 au 23 juillet 2021 en cliquant ICI

du 26 au 30 juillet 2021 en cliquant ICI

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr. Soyez-nous fidèles !

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.9 / 5. Nombre de notes : 8 Aucune note

Liens sponsorisés